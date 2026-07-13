NATO brutalno zaprijetio Rusiji, Makron okupio lidere evropskih sila: Moskva se hitno oglasila

Francuska i Njemačka osudile ruske hakerske napade širom Evrope, pozivaju ruskog ambasadora na hitan sastanak.

Izvor: JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

U Parizu u Francuskoj se danas održava samit "Koalicije voljnih" povodom rata u Ukrajini kako bi se pronašlo rješenje za primoravanje ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore o završetku sukoba koji traje od 24. februara 2022. godine, piše britanski "Gardijan". Predsjednik Francuske Emanuel Makron dočekuje lidere zemalja članica "Koalicije voljnih" kako bi se pronašlo rješenje za ruske sajber napade u prethodnom periodu.

Sastanak se održava uoči Dana pada Bastilje, nacionalnog praznika Francuske kada će se održati velika vojna parada u Parizu. Makron će dočekati na sastanku i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, a uoči početka niza sastanaka, oglasio se šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro koji je otkrio da će Francuska u narednim danima pozvati ruskog ambasadora u Parizu na razgovor zbog navodne kampanje sajber napada koje je Rusija sprovela protiv evropskih zemalja, uključujući i Francusku.

"Javno ćemo osuditi široko rasprostranjenu sajber kampanju koju je Rusija sprovela protiv najmanje deset evropskih zemalja. Takođe ćemo uvesti sankcije protiv devet osoba i četiri entiteta odgovornih za ovu sajber kampanju, koju je orkestrirala bezbjednosna služba FSB", rekao je on u izjavi za "BFMTV".

Njemačka se odmah pridružila Francuskoj i pozvala je na razgovor ruskog ambasadora u Berlinu. Ministarstvo spoljnih poslova Njemačke osudilo je ruske hakerske napade širom Evrope.

Šta kaže Rusija?

Kratko se oglasila i Ruska Federacija, ali ne o hakerskim napadima. Kremlj je samo kratko poručio da pažljivo prati samit u Parizu, kritikovali su učesnike skupa nazvavši ih "predstavnicima zemalja koje žele da se rat u Ukrajini nastavi".

Šta kaže NATO?

Nato se oglasio kratkim saopštenjem o ruskim hakerskim napadima. Apelovali su na Rusiju da odmah prekine sa takvim operacijama.

"Stojimo ujedinjeni i solidarni sa saveznicima koji su ugroženi od strane Rusije i njenih malicioznih sajber aktivnosti kojima ciljaju ključnu infrastrukturu vlada i nacija. U tom kontekstu, uzeli smo u obzir navode Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva u kojima se osuđuju ruske aktivnosti i veze sa sajber kriminalcima.

Pozivamo Rusiju da prekine sa destabilizujućim aktivnostima. NATO se zalaže sa slobodan, otvoren, miran i stabilan sajber prostor", navodi se u saopštenju Alijanse.