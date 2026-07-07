Protest na ulicama Istanbula: Stotine građana marširalo protiv NATO samita uz poruke "Ubice, izađite iz naše zemlje"

Nekoliko stotina demonstranata marširalo je ulicama Istanbula u znak protesta protiv NATO samita koji se održava u Ankari.

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Nekoliko stotina ljudi učestvovalo je u maršu protiv samita NATO-a u centru Istanbula, javio je dopisnik RIA Novosti.

"Stotine učesnika iz različitih opozicionih političkih grupa i sindikata marširale su od Trga Taksim do palate Dolmabahče na obali Bosfora. Večerašnji protest, koji je organizovala koalicija sindikata `Istanbulske snage rada, mira i demokratije`, predstavlja najnoviji u nizu demonstracija protiv samita Alijanse", javlja dopisnik.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Niste dobrodošli ovdje", "NATO znači siromaštvo, ubistva i razaranje", "NATO ubice" i "Izlazi iz naše zemlje".

Samit NATO-a održava se u Ankari danas i sutra.