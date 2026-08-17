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Belgiju je pogodio najveći požar u istoriji zemlje: Vatra progutala hiljade hektara i proširila se na Njemačku

Belgiju je pogodio najveći požar u istoriji zemlje: Vatra progutala hiljade hektara i proširila se na Njemačku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Vatrogasci se već danima bore sa ogromnim šumskim požarom na istoku Belgije, koji je do sada uništio oko 3.000 hektara i postao najveći zabilježen u istoriji zemlje. Vatra je prešla i u Njemačku.

Belgiju je pogodio najveći požar u istoriji zemlje: Vatra progutala hiljade hektara i proširila se na Njemačku Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Vatrogasci se već danima bore sa ogromnim šumskim požarom na istoku Belgije, najvećim zabileženim u istoriji ove zemlje.

Vatrena stihija proširila se i preko granice, na teritoriju Njemačke, gdje se približila naseljenim područjima, a gašenje dodatno otežavaju jak vetar i nepristupačan teren.

Požar je izbio u petak, 14. avgusta, u rezervatu prirode Hautes Fagnes na istoku Belgije. Ovo područje uglavnom čine tresetišta, močvare i druga dragocjena prirodna staništa koja su dom brojnim vrstama ptica i drugih životinja.

Izvor: IMAGES VHP / Belga Press / Profimedia

Do sada je uništeno oko 3.000 hektara površine, što ga čini najvećim šumskim požarom u istoriji Belgije. Kolike su razmere katastrofe najbolje pokazuje podatak da je nadmašen dosadašnji najveći požar iz 2011. godine, koji je zahvatio oko 1.400 hektara - što znači da je trenutna opožarena površina više nego dvostruko veća.

Zbog širenja vatre i gustog dima, iz okolnih belgijskih naselja evakuisano je oko 600 osoba. Tokom vikenda vatra je prešla granicu sa Njemačkom i opasno se približila pograničnim mjestima Monschau i Kalterherberg. Na njemačkoj strani do sada je evakuisano oko 30 ljudi, ali je situaciju znatno olakšala promjena pravca vjetra.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

"Trenutno se čini da se situacija na njemačkoj strani smiruje jer vetar sada duva prema Belgiji, tako da se dim više ne prenosi ka nama", izjavio je za Rojters Gvido Oferman, šef spasilačke službe Crvenog krsta u Ahenu.

U borbi protiv vatrene stihije učestvuju vatrogasne ekipe iz cijele Belgije i Njemačke. Belgijske vlasti su u jednom trenutku zatražile i pomoć Češke u gašenju požara iz vazduha, ali je taj zahtev kasnije povučen.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Poput mnogih drugih evropskih zemalja, Belgija se ovog ljeta suočila sa brojnim toplotnim talasima i dugotrajnom sušom, što je stvorilo idealne uslove za izbijanje i brzo širenje šumskih požara. Naučnici i stručnjaci iznova upozoravaju da velike vrućine drastično povećavaju vjerovatnoću ovakvih ekstremno toplih i sušnih vremenskih prilika.

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Belgija požar

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