Detalji stravičnog požara u Belgiji: Broje se žrtve, muškarac bježao preko balkona (Video)

Više osoba poginulo je, a nekoliko je povrijeđeno u velikom požaru koji je zahvatio desetospratnu stambenu zgradu u Antverpenu.

Izvor: x/printscreen

Više osoba izgubilo je život, a nekoliko ih je povređeno u velikom požaru koji je u srijedu ujutru izbio u desetospratnoj stambenoj zgradi u belgijskom Antverpenu.

Vatrogasci i hitne službe satima su spašavali stanare iz zgrade u četvrti Linkerover, dok je gust crni dim otežavao evakuaciju i potragu za mogućim žrtvama.

Požar je izbio nešto prije 10 časova po lokalnom vremenu na osmom spratu zgrade u kojoj živi više od 200 ljudi. Policija je potvrdila da je pronađeno više poginulih osoba, dok tačan broj stradalih i povrijeđenih za sada nije saopšten.

Posebno dramatične bile su scene spašavanja koje su zabilježene na video-snimcima objavljenim na društvenim mrežama. Na jednom od njih vidi se muškarac kako, pokušavajući da pobjegne od gustog dima, prelazi sa svog balkona kroz prozor susjednog stana.

Kako piše BBC, brojni stanari ostali su zarobljeni u svojim stanovima jer im je dim potpuno odsjekao put ka izlazima. Jedan od stanara, Gert Devulf, ispričao je za belgijsku javnu televiziju da je sa svojom porodicom morao da se zatvori u stan i čeka pomoć na balkonu.

"Zabarikadirali smo se u stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su nas desetak minuta kasnije spasili merdevinama", rekao je Devulf.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium.pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_)July 1, 2026

Vatrogasci su saopštili da su morali da pregledaju stan po stan u potrazi za mogućim preživjelima jer se dim izuzetno brzo proširio čitavom zgradom, što je znatno otežalo evakuaciju stanara i gašenje požara.

Jedan od evakuisanih rekao je da su njegov tast i tašta, među kojima je i bivši gradonačelnik Antverpena Bob Kuls, uspješno spaseni i prevezeni u bolnicu. Dodao je i da, uprkos velikim naporima, nisu uspjeli da spasu porodičnu mačku. Uzrok požara za sada nije poznat.

Policija ističe da je prerano donositi zaključke, iako su pojedini svjedoci za belgijski list De Standaard izjavili da su se u trenutku izbijanja požara na krovu zgrade izvodili radovi.

Portparolka vatrogasne službe Antverpena Mari de Klerk rekla je da je riječ o izuzetno zahtevnoj intervenciji jer su gust dim i veoma slaba vidljivost znatno otežavali gašenje požara i spasavanje stanara.

Belgijski premijer Bart De Vever izrazio je saučešće porodicama poginulih i poručio da su njegove misli uz sve žrtve i evakuisane stanovnike pogođene ovom teškom tragedijom.