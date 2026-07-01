Tragedija belgijskom gradu: Nekoliko poginulih u požaru stambene zgrade, u toku evakuacija (FOTO/VIDEO)

Nekoliko osoba je poginulo, a veliki broj je povrijeđen u požaru koji je danas izbio u stambenom bloku u belgijskom gradu Antverpenu, saopštila je policija.

Izvor: JONAS ROOSENS / Belga Press / Profimedia

Vatrena stihija buknula je na osmom spratu zgrade od 10 spratova, u kojoj živi više od 200 ljudi, u naselju Linkeroever. Gust dim nadvio se nad čitavim kvartom, zbog čega su lokalne vlasti izdale hitno upozorenje stanovnicima da drže prozore i vrata zatvorenim, te da, ukoliko je potrebno, isključe ventilacione sisteme.

Evakuacija zgrade je u toku, dok vatrogasci ulažu nadljudske napore da ugase požar, suočeni sa teškim uslovima zbog njegove veličine i intenziteta, prenosi AP.

JUST IN: Multiple people dead, several others seriously injured after an apartment building fire in Antwerp, Belgium.pic.twitter.com/xBSQ5kTbdO — Scope Report (@ScopeReport_)July 1, 2026

Na licu mjesta nalazi se veliki broj ekipa hitnih službi i policije, uključujući i specijalizovanu jedinicu dronova koja pomaže u akcijama spasavanja i koordinaciji na terenu.