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Tragedija belgijskom gradu: Nekoliko poginulih u požaru stambene zgrade, u toku evakuacija (FOTO/VIDEO)

Tragedija belgijskom gradu: Nekoliko poginulih u požaru stambene zgrade, u toku evakuacija (FOTO/VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Nekoliko osoba je poginulo, a veliki broj je povrijeđen u požaru koji je danas izbio u stambenom bloku u belgijskom gradu Antverpenu, saopštila je policija.

Tragedija u Antverpenu: Nekoliko poginulih u požaru stambene zgrade Izvor: JONAS ROOSENS / Belga Press / Profimedia

Vatrena stihija buknula je na osmom spratu zgrade od 10 spratova, u kojoj živi više od 200 ljudi, u naselju Linkeroever. Gust dim nadvio se nad čitavim kvartom, zbog čega su lokalne vlasti izdale hitno upozorenje stanovnicima da drže prozore i vrata zatvorenim, te da, ukoliko je potrebno, isključe ventilacione sisteme.

Evakuacija zgrade je u toku, dok vatrogasci ulažu nadljudske napore da ugase požar, suočeni sa teškim uslovima zbog njegove veličine i intenziteta, prenosi AP.

Na licu mjesta nalazi se veliki broj ekipa hitnih službi i policije, uključujući i specijalizovanu jedinicu dronova koja pomaže u akcijama spasavanja i koordinaciji na terenu.

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Belgija požar

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