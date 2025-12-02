logo
Pronevjera u vrhu diplomatije EU: Policija izvršila raciju u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Belgijska policija izvršila je raciju u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) u Briselu, u okviru istrage o potencijalnoj pronevjeri, saopšteno je iz Kancelarije evropskog javnog tužioca.

Policija izvršila raciju u sjedištu Evropske službe za spoljne poslove Izvor: NICOLAS TUCAT / AFP / Profimedia

U saopštenju se navodi da je izvršena racija i na Evropskom koledžu u Brižu.

Iz Kancelarije ističu da su privedene tri osobe, te da se istraga sprovodi zbog sumnje u pronevjeru povezanu sa finansiranjem obuke za nižerangirane diplomate.

Osim toga, izvršeni su i pretresi kuća osumnjičenih, javio je Rojters.

Tužioci navode da sumnjaju na pronevjeru novca na tenderu kojim je Koledž dobio devetomjesečni mandat za sprovođenje obuke u članicama EU 2021. i 2022. godine.

EEAS i Evropski koledž nisu komentarisali navode tužilaštva.

diplomate diplomatija EU pronevjera Brisel Belgija

