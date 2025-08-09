Airbnb na udaru poreznika: Evropski grad šalje kazne retroaktivno, šta to znači za turiste koji koriste ovakav smještaj?

Procjenjuje se da bi samo za poresku godinu 2022. platformi Airbnb moglo biti naplaćeno između 1,5 i 2 miliona evra.

Poreske vlasti u Briselu kernule su sa izdavanjem kazni i zahtjevaju retroaktivno plaćanje gradskog poreza od stotina privatnih lica, prenose listovi "L’Echo" i "Le Soir", navodeći da se na pojedinim računima nalaze iznosi i po nekoliko hiljada evra. Ova opsežna regulacija usledila je nakon pravnog spora između kompanije Airbnb i Regije Brisel, koji je okončan pred Sudom pravde Evropske unije (ECJ) 2022. godine.

Te 2022. godine, Sud EU je presudio da uredba iz decembra 2016. godine o porezu na turistički smještaj u Briselu nije u suprotnosti sa zakonima EU.

Jedan dio te uredbe obavezuje posrednike, uključujući Airbnb, da poreznim organima dostave podatke o domaćinima, jedinicama za turistički smještaj i broju noćenja. Airbnb je na kraju ispoštovao ovu obavezu, dostavljajući regionalnoj administraciji potrebne podatke za sprovođenje propisa u prestonici.

Uredba iz 2016. predviđa kaznu od 1.000 evra za domaćine koji nisu registrovali svoj turistički smještaj. Pored toga, postoji retroaktivni "gradski porez" od 3 evra po noći za smeštaj u privatnim stanovima.

Ono što se trenutno dešava u Briselu deo je mnogo šire borbe evropskih gradova protiv posljedica koje masovno kratkoročno izdavanje smještaja ima na lokalne zajednice, tržište nekretnina i poresku pravdu.

Glavni razlog zašto se vlasti upuštaju u "obračun" sa platformom Airbnb je izbegavanje poreza. Mnogi domaćini godinama izdaju nekretnine preko Airbnb-a bez prijave prihoda ili bez plaćanja lokalnih taksi i poreza. Vlasti sada pokušavaju to da isprave, često i retroaktivno.

Osim toga, tu je i tzv. degradacija stambenog fonda. Stanovi se pretvaraju u turističke smještaje, čime se smanjuje broj dostupnih stanova za lokalno stanovništvo, posebno u centrima gradova. To dovodi do rasta kirija i gubitka "živih" komšiluka. Takođe, dolazi i do narušavanja kvaliteta života. Turisti koji se smenjuju iz dana u dan unose nesigurnost i buku u stambene zgrade, što remeti svakodnevni život stanovnika.

Sične borbe širom Evrope i svijeta

Brisel trenutno koristi pravnu pobedu nad ovom platformom da povrati kontrolu nad svojim tržištem smještaja, uvede red u sferu kratkoročnog izdavanja i obezbijedi prihod koji je godinama propuštao. Taj potez je samo deo šireg trenda koji prate i gradovi širom svijeta, pokušavajući da obuzdaju štetne efekte Airbnb modela na svoje zajednice.

Slične prakse postoje i u Barseloni, koja je uvela stroge kvote, zabrane izdavanja celih stanova i zatvorila hiljade ilegalnih oglasa.

U Parizu tuže domaćine i Airbnb zbog kršenja pravila o maksimalnom broju dana izdavanja (120 dana godišnje), Amsterdam je zabranio kratkoročno izdavanje u centralnim zonama, a Njujork je nedavno drastično ograničio legalne oglase i zahtijeva detaljnu registraciju svih domaćina.

