Policijski upad u Vladu FBiH: Pretresi u kabinetu premijera Nikšića i ministarstvu u Mostaru

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, danas je sprovedena opsežna policijska akcija na tri lokacije u Sarajevu i Mostaru.

Izvor: MONDO/ Samir Cacan

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, uz asistenciju kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i pod nadzorom federalnih tužilaca, izvršili su pretrese prostorija Ureda premijera Federacije BiH, kao i Ministarstva saobraćaja i komunikacija FBiH sa sjedištem u Mostaru.

Pored službenih prostorija, predmet istrage bio je i jedan privatni stambeni objekat, kao i osoba zatečena u njemu.

Glavni fokus istražitelja bio je na prikupljanju materijalnih dokaza. Prema zvaničnim informacijama, izvršen je detaljan pretres službenih računara u Ministarstvu saobraćaja i komunikacija, odakle su privremeno oduzeti laptopi i obimna dokumentacija koja može poslužiti kao dokazni materijal.

Iz Federalnog tužilaštva je potvrđeno da su ovi pretresi direktno povezani sa daljim radom na predmetu "Munjić i dr".

"Cilj akcije je prikupljanje dodatnih dokaza radi daljeg rada na istrazi. Paralelno sa pretresima, kontinuirano se vrši ispitivanje svjedoka, kao i dubinska analiza dokumentacije koja je oduzeta u ranijem periodu", navodi se u saopštenju.