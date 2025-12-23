logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Policijski upad u Vladu FBiH: Pretresi u kabinetu premijera Nikšića i ministarstvu u Mostaru

Policijski upad u Vladu FBiH: Pretresi u kabinetu premijera Nikšića i ministarstvu u Mostaru

Autor Dušan Volaš
0

Po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, danas je sprovedena opsežna policijska akcija na tri lokacije u Sarajevu i Mostaru.

Pretresi u kabinetu premijera Nikšića i ministarstvu u Mostaru Izvor: MONDO/ Samir Cacan

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, uz asistenciju kolega iz Hercegovačko-neretvanskog kantona i pod nadzorom federalnih tužilaca, izvršili su pretrese prostorija Ureda premijera Federacije BiH, kao i Ministarstva saobraćaja i komunikacija FBiH sa sjedištem u Mostaru.

Pored službenih prostorija, predmet istrage bio je i jedan privatni stambeni objekat, kao i osoba zatečena u njemu.

Glavni fokus istražitelja bio je na prikupljanju materijalnih dokaza. Prema zvaničnim informacijama, izvršen je detaljan pretres službenih računara u Ministarstvu saobraćaja i komunikacija, odakle su privremeno oduzeti laptopi i obimna dokumentacija koja može poslužiti kao dokazni materijal.

Iz Federalnog tužilaštva je potvrđeno da su ovi pretresi direktno povezani sa daljim radom na predmetu "Munjić i dr".

"Cilj akcije je prikupljanje dodatnih dokaza radi daljeg rada na istrazi. Paralelno sa pretresima, kontinuirano se vrši ispitivanje svjedoka, kao i dubinska analiza dokumentacije koja je oduzeta u ranijem periodu", navodi se u saopštenju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo Vlada FBiH Mostar pretresi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ