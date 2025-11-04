POSKOK vrši pretrese i oduzima telefone zbog spornih prepiski Nikšića, Munjića i drugih

Policija Kantona Sarajevo, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK), jutros je izvršila pretrese i privremeno oduzela četiri mobilna telefona u vezi sa slučajem sporne prepiske premijera FBiH Nermina Nikšića i čelnika FUP-a

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Meta POSKOK-a su četiri osobe, a trenutno nije poznat njihov status, odnosno da li će biti privedeni nakon što policija izuzme određene predmete koji se mogu koristiti kao dokazi, prenijeli su federalni mediji.

Riječ je o slučaju koji ukazuje na zloupotrebu položaja, trgovinu uticajem i korupciju.

Ove aktivnosti sprovode se nakon što su se u medijima pojavile prepiske o navodnim zapošljavanjima u kojima su učestvovali Nikšić, šef njegovog kabineta Arijana Huseinović Ajanović, vršilac dužnosti direktora FUP-a Vahidin Munjić, službenik FUP-a Muhamed Ohranović i drugi.

(Srna)