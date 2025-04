Nikšić: Federacija ne da novac za dug "Vijadukta"

Nakon sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine na kojoj je najavljeno zakazivanje sjednice Fiskalnog savjeta BiH, oglasio se federalni premijer i lider SDP-a Nermin Nikšić.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

“Odmah povucite svoj zaključak jer na Fiskalnom vijeću nećete dobiti ništa”, istakao je Nikšić u objavi na društvenim mrežama.

Savjet ministara je večeras donio zaključak da naredne sedmice bude zakazana sjednica Fiskalnog savjeta BiH radi korekcije fiskalnog okvira kako bi se riješilo pitanje duga prema "Vijaduktu".

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto izjavila je novinarima u Sarajevu da bi mogla biti promijenjena raspodjela dobiti Centralne banke BiH entitetima. Prema njenim riječima, uz te korekcije, Predsjedništvu BiH bi bio dostavljen novi prijedlog budžeta institucija BiH.

Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto je rekao da se može očekivati da će Federacija BiH na sjednici Fiskalnog savjeta odbiti da se ovaj problem rješava preraspodjelom novca od Centralne banke BiH, jer bi to značilo da bi dio sredstava išao na štetu FBiH.

“U vezi sa današnjim Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim je predviđeno održavanje sjednice Fiskalnog vijeća u Bosni i Hercegovini, želim jasno poručiti da što se tiče tog dijela sjednicu ne treba sazivati. Vijeće ministara se zaigralo, ali direktivu da se sazove sjednica Fiskalnog vijeća 'u cilju usvajanja izmjena dokumenta Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika Bosne i Hercegovine' možete 'okačiti mačku o rep'”, naveo je, između ostalog, Nikšić u svom reagovanju.

“Izmjene Globalnog okvira fiskalnog bilansa sa ciljem da se na cijelu državu, a u većinskom omjeru Federaciju Bosne i Hercegovine, svali obaveza vraćanja duga preduzeću Vijadukt d.o.o. nikada neću pustiti s obzirom da u Fiskalnom vijeću imam mogućnost veta. Želim odmah obavijestiti Vijeće ministara i one koji su izmaštali ovu odluku da traže druga rješenja, da ne čekaju utorak, jer će do utorka dug entiteta Republika Srpska narasti za dodatnih 54.000 KM. Svima onim koji su pravili račun bez krčmara poručujem da su to činili uzalud, da je što se tiče RS fajront i vrijeme za podvlačenje računa”, zaključio je Nikšić.