Slovenačka firma traži naplatu duga: Na meti imovina Centralne banke BiH u Banjaluci, Mostaru i Brčkom

Slovenačko preduzeće "Viaduct" danas je podnijelo više prijedloga za izvršenje nadležnim sudovima, u nastojanju da naplati dug od 108,7 miliona KM od Bosne i Hercegovine.

Kao sredstvo naplate, "Viaduct" predlaže zaplijenu i prodaju objekata Centralne banke BiH (CB BiH) u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu, objavio je portal "Capital".

Punomoćnici "Viaducta", advokati Predrag i Nenad Baroš, u podnesenim prijedlozima za izvršenje, u koje je ovaj portal imao uvid, navode da je istekao rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze iz presude. Dodatno, ističu da je presuda Vrhovnog suda Federacije BiH od 14. januara 2025. godine postala izvršna na teritoriji cijele BiH.

Zbog toga predlažu da sud obaveže BiH i Centralnu banku BiH da im isplati 108,7 miliona KM, a ukoliko to ne urade, da se izvršenje sprovede na nekretninama CB BiH u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu.

"Danas smo pokrenuli smo tri izvršenja i to pred Osnovnim sudom Banjaluka, Opštinskim sudom u Mostaru i Osnovnim sudom Brčko distrikta u cilju naplate potraživanja po presudi prodajom nekretnina u vlasništvu Centralne banke BiH. Takođe, podnijeli smo i četvrti izvršni postupak i to pred Opštinskim sudom u Sarajevu kojim tražimo izvršenje na jedinstvenom računu trezora BiH", rekao je za punomoćnik "Viaducta" Predrag Baroš.

Pored navedenih, dodao je, pokrenuli su i izvršni postupak u Luksemburgu protiv BiH na računima Centralne banke BiH i računima BiH kod poslovnih banaka.

On je istakao i da su u međuvremenu dobili poziv iz Pravobranilaštva BiH u cilju postizanja sporazuma.

"Iskreno se nadamo da će predmet biti sporazumno riješen", rekao je Baroš.

"Capital" podsjeća da je konačnom odlukom Arbitražnog vijeća u Vašingtonu BiH obavezana da slovenačkom preduzeću "Viaduct" isplati 90 miliona maraka odštete zbog raskida ugovor o koncesiji za izgradnju hidrocentrala na Vrbasu.

BiH je ovaj spor izgubila još 2022. godine, ali je Vlada RS, koja je sporazumom sa Savjetom ministara BiH na sebe preuzela obavezu plaćanja, slamku spasa tražila u nastavku postupka i zahtjevu za poništenje te odluke.

Međutim, Arbitražno vijeće je taj zahtjev odbilo u maju prošle godine, a dug do danas nije plaćen, dok kamate svakodnevno rastu tako da je iznos duga sada premašio 108 miliona maraka.

Ministar finansija i trezora BIH Srđan Amidžić juče je rekao da Republika Srpska ne bježi od obaveza, ali da se moraju iscrpiti svi pravni lijekovi.

"Savjet ministara BIH formirao je tim koji će definisati kako će se i kada to plaćati", kazao je on.

Ugovor o dodjeli koncesije sa "HES Vrbas", koje je u vlasništvu „Viaducta“ potpisan je 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja HE "Krupa" i HE "Banjaluka-Niska". Međutim, ugovor je raskinut nakon što je Vlada dodijelila koncesiju za izgradnju HE "Bočac 2" koja je onemogućila izgradnju HE "Krupa".

Vlada Srpske je „HES Vrbas“ nudila mogućnost izgradnje samo jedne hidroelektrane, na šta ova firma u vlasništvu slovenačkog "Viaducta" nije pristala, piše "Capital".