logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikšić o Dodikovoj izjavi o trećem entitetu: Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti

Nikšić o Dodikovoj izjavi o trećem entitetu: Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Avaz.ba
0

"Vlasti u RS-u ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane", kaže premijer FBiH.

Nermin Nikšić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, reagovao je nakon izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, koji je rekao da bi rješenje u BiH bilo "u tri entiteta, tako što bi se Federacija podijelila na muslimanski i hrvatski entitet".

“Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti. Federacija Bosne i Hercegovine pokazuje da je moguće izgraditi sistem u kojem ima mjesta za sve – Hrvate, Bošnjake, Srbe i sve druge građane. Nažalost, to još uvijek nije slučaj u drugom entitetu, jer vlasti u Srpskoj ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane", rekao je Nikšić i dodao:

"Milorad Dodik, koji je do pravosnažnih odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije obavljao funkciju predsjednika entiteta s višestruko manjim fiskalnim kapacitetima od Federacije BiH, pokušava držati lekcije o funkcionalnosti sistema. Izjave o novim podjelama Bosne i Hercegovine jednako su realne kao i njegove ranije najave o nepriznavanju državnih institucija – Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužilaštva BiH, CIK-a ili SIPA”, kazao je Nikšić, prenosi Avaz.

“Kao što je sam priznao postojanje tih institucija predajom pravosuđu Bosne i Hercegovine, tako će i vrijeme pokazati da su priče o podjelama samo još jedna epizoda političkog teatra. Svaka odluka kojom se potvrđuje vladavina prava, poput oduzimanja mandata predsjednika entiteta, predstavlja korak naprijed ka snažnijoj, pravednijoj i jedinstvenijoj Bosni i Hercegovini”, naveo je Nikišić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nermin Nikšić Milorad Dodik Federacija BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ