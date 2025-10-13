Nikšić o Dodikovoj izjavi o trećem entitetu: Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti

"Vlasti u RS-u ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane", kaže premijer FBiH.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, reagovao je nakon izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, koji je rekao da bi rješenje u BiH bilo "u tri entiteta, tako što bi se Federacija podijelila na muslimanski i hrvatski entitet".

“Dodatnih podjela Bosne i Hercegovine neće biti. Federacija Bosne i Hercegovine pokazuje da je moguće izgraditi sistem u kojem ima mjesta za sve – Hrvate, Bošnjake, Srbe i sve druge građane. Nažalost, to još uvijek nije slučaj u drugom entitetu, jer vlasti u Srpskoj ne pokazuju volju ni sposobnost da grade institucije koje jednako pripadaju i jednako tretiraju sve građane", rekao je Nikšić i dodao:

"Milorad Dodik, koji je do pravosnažnih odluka Suda BiH i Centralne izborne komisije obavljao funkciju predsjednika entiteta s višestruko manjim fiskalnim kapacitetima od Federacije BiH, pokušava držati lekcije o funkcionalnosti sistema. Izjave o novim podjelama Bosne i Hercegovine jednako su realne kao i njegove ranije najave o nepriznavanju državnih institucija – Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Tužilaštva BiH, CIK-a ili SIPA”, kazao je Nikšić, prenosi Avaz.

“Kao što je sam priznao postojanje tih institucija predajom pravosuđu Bosne i Hercegovine, tako će i vrijeme pokazati da su priče o podjelama samo još jedna epizoda političkog teatra. Svaka odluka kojom se potvrđuje vladavina prava, poput oduzimanja mandata predsjednika entiteta, predstavlja korak naprijed ka snažnijoj, pravednijoj i jedinstvenijoj Bosni i Hercegovini”, naveo je Nikišić.