Pretresi u Sarajevu: Na meti policije kompanija Holand taxi

Federalna uprava policije (FUP) vrši pretrese na više lokacija u Kantonu Sarajevo, potvrdila je portparol Federalnog tužilaštva Nina Hadžihajdarević.

Izvor: BHRT

Ona je navela da se pretresi vrše po naredbi Posebnog odjeljenja Vrhovnog suda uz nadzor postupajućeg tužioca Posebnog odjeljenja Federalnog tužilaštva.

Federalni mediji navode da su pretresi usmjereni na objekte povezane s kompanijom "Holand taxi", uključujući i sjedište firme, te da se istraga odnosi na kriminalne aktivnosti unutar ove kompanije.

