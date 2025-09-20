Paraliza vazdušnog saobraćaja: Aerodrom u Briselu traži otkazivanje 50% sutrašnjih letova zbog sajber napada

Briselski aerodrom saopštio je da će polovina odlaznih letova planirana za sutra morati da bude otkazana zbog poremećaja nakon sajber napada koji je pogodio više evropskih aerodroma.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić/Shutterstock

"Briselski aerodrom zatražio je od avio-kompanija da otkažu polovinu zakazanih letova sutra, kako bi se izbjegli dugi redovi i kasna otkazivanja", rekao je neimenovani portparol belgijskog aerodroma.

Sajber napad provajdera sistema za prijavu i ukrcavanje poremetio je danas rad na nekoliko velikih evropskih aerodroma, uključujući londonski "Hitrou", te uzrokovao kašnjenja i otkazivanja letova.

"Kolins aerospejs", koji obezbjeđuje sisteme za nekoliko avio-kompanija na aerodromima širom svijeta, ima tehnički problem koji može izazvati kašnjenja putnika koji odlaze, saopštila je uprava aerodroma "Hitrou".

Aerodromi u Berlinu u Dablinu su pogođeni ovim napadom, pri čemu su u Irskoj problemi registrovani i na aerodromu u gradu Korku.

Ovaj poremećaj je najnoviji u nizu sve sofisticiranijih sajber napada i napada zlonamjernog programa ransomvera usmjerenih na vlade i kompanije širom svijeta.

Ovi napadi pogađaju razne sektore, od zdravstva i odbrane do maloprodaje i automobilske industrije.

SRNA