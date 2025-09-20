logo
Paraliza vazdušnog saobraćaja: Aerodrom u Briselu traži otkazivanje 50% sutrašnjih letova zbog sajber napada

Autor Dušan Volaš
0

Briselski aerodrom saopštio je da će polovina odlaznih letova planirana za sutra morati da bude otkazana zbog poremećaja nakon sajber napada koji je pogodio više evropskih aerodroma.

Aerodrom u Briselu traži otkazivanje 50% sutrašnjih letova zbog sajber napada Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić/Shutterstock

"Briselski aerodrom zatražio je od avio-kompanija da otkažu polovinu zakazanih letova sutra, kako bi se izbjegli dugi redovi i kasna otkazivanja", rekao je neimenovani portparol belgijskog aerodroma.

Sajber napad provajdera sistema za prijavu i ukrcavanje poremetio je danas rad na nekoliko velikih evropskih aerodroma, uključujući londonski "Hitrou", te uzrokovao kašnjenja i otkazivanja letova.

"Kolins aerospejs", koji obezbjeđuje sisteme za nekoliko avio-kompanija na aerodromima širom svijeta, ima tehnički problem koji može izazvati kašnjenja putnika koji odlaze, saopštila je uprava aerodroma "Hitrou".

Aerodromi u Berlinu u Dablinu su pogođeni ovim napadom, pri čemu su u Irskoj problemi registrovani i na aerodromu u gradu Korku.

Ovaj poremećaj je najnoviji u nizu sve sofisticiranijih sajber napada i napada zlonamjernog programa ransomvera usmjerenih na vlade i kompanije širom svijeta.

Ovi napadi pogađaju razne sektore, od zdravstva i odbrane do maloprodaje i automobilske industrije.

SRNA

Tagovi

sajber napad aerodrom Brisel

