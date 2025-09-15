logo
Drama na aerodromu u Krakovu: Avion sa 190 putnika izletio sa piste, letovi obustavljeni

Autor mondo.ba
0

Avion poljske čarter kompanije Enter Air, koji je letio iz Antalije ka Krakovu, izletio je sa piste tokom sletanja na aerodromu Balice. Svi putnici, njih oko 190, bezbjedno su evakuisani, a letovi su privremeno obustavljeni na dva sata.

Avion izletio sa piste u Krakovu Izvor: x printscreen

Avion poljske čarter kompanije Enter Air, koji je letio iz Antalije u Turskoj, izletio je sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom Balice u Krakovu na jugu Poljske, prenosi Libertatea.

Na letu je bilo oko 190 putnika, a svi su evakuisani bez povrijeđenih. Zbog incidenta su privremeno obustavljeni letovi, prenosi TVP World. Avion je poletio nešto poslije 12:00 po lokalnom vremenu u Turskoj (11:00 u Poljskoj), a u Krakov je sletio oko 14:00. Tokom prizemljenja, avion je proklizao i zaustavio se na travnatoj površini pored piste, saopštili su zvaničnici aerodroma.

Svi putnici su bezbjedno evakuisani i prebačeni u terminal, a zvanično je potvrđeno da nema povrijeđenih. Portparolka aerodroma Monika Hilaszek navela je da je zbog incidenta rad aerodroma bio obustavljen oko dva sata.

Za to vrijeme, letovi iz Ciriha, Venecije, Palerma, Memingena i Bazela preusmjereni su na aerodrom u Katovicama. Na licu mesta su bile prisutne hitne službe zbog evakuacije i dodatnih provjera. Vlasti još nisu utvrdile uzroke incidenta, a najavljeno je da će biti otvorena zvanična istraga.

(MONDO)

Tagovi

aerodrom avion let

