Dim u kabini, uključio se kod za opštu uzbunu: Avion prinudno sletio u Beograd, isplivali novi detalji

Let njemačke avio-kompanije Lufthanza, na liniji Sofija–Frankfurt, danas je hitno preusmjeren na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu nakon što je u kabini prijavljen dim. Avion star 31 godinu sletio je pod oznakom opšte uzbune.

Izvor: Flightradar24/Lufthansa group

Let njemačke nacionalne avio-kompanije Lufthanza, na liniji LH1425, Sofija (SOF) - Frankfurt (FRA), danas je vanredno preusmjeren na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Posada je, kada se letjelica nalazila u rumunskom vazdušnom prostoru, na visini od 32.000ft (9.754 metra) prijavila dim u kabini, zbog čega je odlučeno da se avion prizemlji što je prije moguće.

Prema podacima sa portala Flightradar24, Erbas A321-131 D-AIRA sletio je u Beograd danas 5. septembra oko 13:00 časova po centralnoevropskom vremenu. Na avionu je bio uključen squawk 7700, što označava opštu uzbunu.

A321, D-AIRA je jedan od najstarijih aviona ovog tipa u Lufthanzinoj floti - proizveden je 1993. godine i star je 31 godinu. Ovaj avion je ujedno bio među prvim Erbasovima A321 koje je Lufthanza uvela u saobraćaj.

Pošto letjelica nije bila u mogućnosti da nastavi let, Lufthanza je odlučila da putnike preveze zamenskim avionom - Erbas A321 registracije D-AIRK, koji je poletio iz Sofije ka Beogradu kao let LH9915 a u popodnivnim časovima će nastaviti ka Frankfurtu.

Na pisti u Beogradu avion je dočekan od strane vatrogasnih i medicinskih ekipa u skladu sa procedurama u ovakvim slučajevima, a svi putnici i članovi posade napustili su letelicu bez povreda. O ovom incidentu se nije oglasio ni Aerodrom Beograd ni nemačka avio-kompanija Lufthansa.

