Ratni avion se srušio pred posjetiocima aeromitinga, pilot poginuo (Video)

Autor Aleksandar Blagić
0

Poljski lovac F-16 srušio se tokom probnog leta na aeromitingu.

Poljski ratni avion se srušio tokom probe za aeromiting, poginuo pilot Izvor: X/Gerashchenko_en/printscreen

Lovac F-16 poljskog ratnog vazduhoplovstva srušio se tokom probe na aeromitingu u gradu Radomu, u centralnoj Poljskoj, piše "Rojters". Pilot aviona je nažalost poginuo.

Avionska nesreća dogodila se oko 17:30 časova. Aeromiting je bio zakazan za predstojeći vikend, ali je zbog ove tragedije otkazan.

Snimak pada aviona postao je viralan na društvenim mrežama. Zvaničnici su potvrdili smrt pilota, ali nisu poznati detalji nesreće.

