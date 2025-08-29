Ratni avion se srušio pred posjetiocima aeromitinga, pilot poginuo (Video)

Poljski lovac F-16 srušio se tokom probnog leta na aeromitingu.

Izvor: X/Gerashchenko_en/printscreen

Lovac F-16 poljskog ratnog vazduhoplovstva srušio se tokom probe na aeromitingu u gradu Radomu, u centralnoj Poljskoj, piše "Rojters". Pilot aviona je nažalost poginuo.

Avionska nesreća dogodila se oko 17:30 časova. Aeromiting je bio zakazan za predstojeći vikend, ali je zbog ove tragedije otkazan.

Snimak pada aviona postao je viralan na društvenim mrežama. Zvaničnici su potvrdili smrt pilota, ali nisu poznati detalji nesreće.

An F-16 fighter jet crashed at Radom Airport in Poland tonight.



It is reported that the pilot was killed.



This footage is so terrible to watch.



Deepest condolences to the pilot's family.pic.twitter.com/4S5MCBZ9MH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)August 28, 2025

BONUS VIDEO: