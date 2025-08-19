logo
Zastrašujući snimak Boinga koji gori: Avion sa 273 putnika prinudno sletio ubrzo nakon polijetanja (Video)

Zastrašujući snimak Boinga koji gori: Avion sa 273 putnika prinudno sletio ubrzo nakon polijetanja (Video)

Autor Aleksandar Blagić
0

Avion kompanije "Kondor erlajns" morao je prinudno da sleti u Italiji zbog plamena u jednom motoru ubrzo nakon polijetanja.

Zapalio se motor usred leta na Boingu sa 273 putnika Izvor: X/fl360aero/Printscreen

Avion avio-kompanije "Kondor erlajns" bio je prinuđen hitno da sleti u Italiji nekoliko trenutaka nakon poletanja kada se u jednom od motora aviona pojavio plamen, piše "New York Post". Jedan putnik je primijetio da gori jedan od motora i odmah je poslao "oproštajnu poruku svojoj porodici" prema pisanju lista iz Njujorka.

Na letu aviona "Boing 757" bilo je 273 putnika i osam članova posade. Letelica je poletela sa Krfa u Grčkoj i išla je ka Dizeldorfu u Njemačkoj.

Avion je prinudno sletio u 20:15 časova po lokalnom vremenu na aerodromu Brindizi u Južnoj Italiji oko 40 minuta nakon polijetanja. Kvar u motoru je prouzrokovan hemijskom reakcijom koja se dogodila unutar komore za sagorijevanje. 

