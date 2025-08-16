logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudar 2 aviona na aerodromu: Dramatične snimke iz Mančestera (Foto, Video)

Sudar 2 aviona na aerodromu: Dramatične snimke iz Mančestera (Foto, Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Na aerodromu u Mančesteru sudarila su se dva aviona.

sudar aviona na aerodromu u mančesteru Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Na aerodromu u Mančesteru u Velikoj Britaniji danas se dogodio sudar dva aviona, piše "Gardijan". Prva letjelica je krenula za Pariz, a druga za Gibraltar.

Sudar aviona dogodio se u ranim jutarnjim časovima, oko 6:30 časova. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije i snimci nakon sudara.

Avio-kompanija "Easy Jet" je odmah saopštila da je pokrenuta istraga. Oglasili su se saopštenjem.

"Možemo da potvrdimo da su vrhovi krila dva aviona došli u kontakt tokom na aerodromu u Mančesteru. Izvinjavamo se putnicima zbog kašnjenja letova. Bezbednost naših putnika i posade je naš najveći prioritet", navodi se u saopštenju. 

(MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

avion nesreća Engleska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ