Sudar 2 aviona na aerodromu: Dramatične snimke iz Mančestera (Foto, Video)

Na aerodromu u Mančesteru sudarila su se dva aviona.

Izvor: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Na aerodromu u Mančesteru u Velikoj Britaniji danas se dogodio sudar dva aviona, piše "Gardijan". Prva letjelica je krenula za Pariz, a druga za Gibraltar.

Sudar aviona dogodio se u ranim jutarnjim časovima, oko 6:30 časova. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije i snimci nakon sudara.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights.



No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out.#ManchesterAirport#EasyJetpic.twitter.com/gMOhmvQf6R — BPI News (@BPINewsOrg)August 15, 2025

Avio-kompanija "Easy Jet" je odmah saopštila da je pokrenuta istraga. Oglasili su se saopštenjem.

"Možemo da potvrdimo da su vrhovi krila dva aviona došli u kontakt tokom na aerodromu u Mančesteru. Izvinjavamo se putnicima zbog kašnjenja letova. Bezbednost naših putnika i posade je naš najveći prioritet", navodi se u saopštenju.

Two easyJet aircraft collide while taxiing at Manchester Airport.



The easyJet aircraft clipped wings at about 06:30 BST, an airport spokesman said. There have been no reports of injuries.



Passengers have since disembarked from both planes which had been due to take off for…pic.twitter.com/vO6poNSz91 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)August 15, 2025

(MONDO)