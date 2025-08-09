logo
Iskusan pilot napravio fatalnu grešku: Otkriven uzrok pada aviona koji je poletio iz Banjaluke

Iskusan pilot napravio fatalnu grešku: Otkriven uzrok pada aviona koji je poletio iz Banjaluke

Autor Dušan Volaš
0

Austrijski mediji su objavili konačni izvještaj Federalnog odbora za bezbjednosne istrage o avionskoj nesreći u kojoj je poginuo Italijan (59) koji je svojim avionom poletio iz Banjaluke prema Luksemburgu.

Otkriven uzrok pada aviona koji je poletio iz Banjaluke Izvor: Screenshot/oe24.a

Naime, 4. marta, 59-godišnji Italijan poletio je sa banjalučkog aerodroma, a nakon nekog vremena namjeravao je da napravi pauzu radi dopunjavanja goriva na aerodromu u Cel am Ze, a zatim nastavi let prema Luksemburgu. Dok se približavao pisti da sleti, došlo je do nesreće. Prema riječima vještaka koji potpisuju izvještaj, pilot je išao suviše sporo i brzo gubio visinu tako da nije uspio da izvede krug.

Ovo su potvrdili i očevici nesreće koji su rekli da su neposredno prije pada čuli „tutnjavu“ motora. Neuspjeli manevar doveo je do gubitka kontrole, usljed čega se nagnulo lijevo krilo i tada dolazi do obrušuvanja i nesreće. Avion je pao u polje odmah pored piste.

Pilot, 59-godišnji Italijan bio je iskusan. Vještaci su isključili mogućnost tehničkih nedostataka ili problema sa vremenom. Pilot je imao sve potrebne licence i ovlašćenja. Ovim izvještajem istraga o padu aviona je i zvanično završena.

(Nezavisne)

