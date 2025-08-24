Drama na nebu iznad Italije: Snažne turbulencije umalo imale koban kraj (Video)

Avion iz Španije je morao prinudno da sleti u Bolonji zbog snažnih turbulencija.

Izvor: x/printscreen

Putnici na letu od Alikantea u Španiji do Rima u Italiji je umalo imao koban kraj zbog snažnih turbulencija, piše "Dejli Mejl". Avion je zbog toga morao prinudno da sleti u Bolonju.

Putnici su glasno vrištali jer se tresla cijela letjelica. Avion se borio sa teškim turbulencijama dok se probijao do aerodroma u Rimu.

Potom je kapetan odlučio u saradnji sa kontrolom leta da nastavi ka Bolonji. Svi su se zahvaljivali Bogu kada je avion bezbjedno sletio u Bolonji što se može videti na snimku iz aviona sa društvenih mreža.

Svetla unutar aviona su se mahom ugasila dok su trajale turbulencije. Turbulencije u Rimu izazvane su bile zbog snažnog nevremena koje su avionu otežavale mirno sletanje.