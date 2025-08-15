logo
Putin i Tramp stigli na Aljasku

Autor Nikolina Damjanić
0

Avion ruske državne administracije sletio je na Aljasku uoči razgovora ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, prema sistemu za praćenje letova "Flajtradar 24". Takođe, stigla je i američka delegacija na čelu sa predsjendikom Donaldom Trampom.

profimedia-1029570550 (1).jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Avion je poletio iz Magadana, grada na Dalekom istoku Rusije, gdje je ruski predsjednik boravio ranije tokom dana. 

Ruski novinar Pavel Zarubin objavio je da je avion koji je sletio u Enkoridž zapravo jedan od aviona Specijalnog vazdušnog odreda Rusije, te da u njemu nije Putin.

Dolazak dvojice lidera planiran je za 21.00 čas, a zvanični sastanak Putina i Trampa zakazan je za 21.30 časova.

(MONDO/Agencije)

