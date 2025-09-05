logo
Misterija leta Fon der Lajen i da li je avion zaista bio meta ruskog GPS napada? Bugari mijenjaju priču već treći put 1

Misterija leta Fon der Lajen i da li je avion zaista bio meta ruskog GPS napada? Bugari mijenjaju priču već treći put

1

Zbunjujuće izjave bugarskih zvaničnika unose haos u evropske institucije nakon sumnjivog incidenta sa avionom predsjednice Evropske komisije. Dok jedni tvrde da ometanja nije bilo, drugi otvaraju vrata teorijama o sajber ratovanju i ruskom miješanju.

Misterija leta Fon der Lajen i da li je avion zaista bio meta ruskog GPS napada? Izvor: Alexandros Michailidis/Alexandros Michailidis

Potpuna konfuzija nastala je juče nakon što je bugarska vlada u više navrata promijenila zvaničan stav o navodnom ruskom ometanju GPS signala aviona predsjednice Evropske komisije, Ursule fon der Lajen.

Zbog protivriječnih izjava, zvaničnici u Briselu ostali su bez jasne slike o tome šta se zapravo dogodilo, piše list Politico.

Prvo - negiranje

Sve je počelo juče ujutru kada je bugarski premijer Rosen Željazkov izjavio u parlamentu da avion predsjednice Komisije nije bio ometan, već je došlo samo do djelimičnog prekida signala - što je, prema njegovim riječima, uobičajena pojava u gusto naseljenim oblastima.

Njegove riječi potvrdio je i potpredsjednik vlade i ministar saobraćaja Grozdan Karadžov, koji je takođe negirao bilo kakve dokaze o ometanju.

"Na osnovu empirijskih podataka, radio-detekcije i izveštaja naših civilnih i vojnih službi, ne postoji nijedan dokaz koji bi potvrdio tvrdnje o ometanju GPS signala koji bi uticao na let aviona", rekao je Karadžov za bugarsku televiziju bTV.

Vanredna konferencija premijera

Međutim, samo nekoliko sati kasnije uslijedio je potpuni preokret. Premijer Željazkov sazvao je vanrednu konferenciju za novinare, gde je izneo novu verziju događaja, ovoga puta ne isključujući mogućnost "elektronskog ratovanja" povezanu sa situacijom u Ukrajini.

"Došlo je do miješanja informacija, činjenica i okolnosti koje su pogrešno interpretirane i iskorišćene za diskreditaciju bugarskih institucija", izjavio je premijer.

On je naglasio da činjenica da zemaljski sistemi nisu registrovali ometanje ne znači da ometanja nije bilo - moguće je, kako je rekao, da su ga detektovali instrumenti unutar samog aviona.

"Zato sam dao nalog bugarskoj Upravi za civilno vazduhoplovstvo da stupi u kontakt s avio-kompanijom koja je izvela let, kako bi se dodatno proverili svi uređaji i sistemi u avionu", rekao je Željazkov.

Pozadina događaja

Financial Times je u ponedjeljak objavio da je avion Evropske komisije, tokom turneje po zemljama takozvane "prve linije", navodno izgubio GPS signal prilikom prilaska aerodromu u Plovdivu, Bugarska.

Novinar koji je bio u avionu izvijestio je da je posada sletjela uz pomoć papirnih karata i da je avion kružio oko aerodroma skoro sat vremena. Brisel je odmah incident pripisao Rusiji kao "jasan vid miješanja".

Događaj je izazvao veliku pažnju u evropskim krugovima, ali i reakcije američkog predsjednika Donalda Trampa, generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea i drugih zvaničnika.

Ipak, posljednjih dana pojavile su se sumnje u zvaničnu verziju događaja.

Navodno, podaci o letu ne pokazuju da je došlo do potpunog gubitka GPS signala, a kašnjenje u slijetanju iznosilo je svega devet minuta.

Takođe, javno dostupne informacije ukazuju na to da je isti avion dan ranije imao problem s GPS-om iznad Baltika, ali ne i iznad Bugarske.

Reakcija Evropske komisije

Portparolka Evropske komisije, Ariana Podesta, izjavila je juče da su bugarske vlasti obavijestile Komisiju o ometanju signala, pozivajući se na svoje zvanično saopštenje iz ponedjeljka.

"Bila sam jasna kada sam rekla da nismo imali konkretne informacije o incidentu. Međutim, svesni smo da je ovo problem koji se sve češće dešava u našem vazdušnom i pomorskom prostoru još od početka rata, i zato je ključno da ovo pitanje rešavamo zajedno s državama članicama", rekla je ona novinarima u Briselu.

(EUpravo zato/index.hr)

Budale

To je toliko fokusirano na rusofobiju da kad bi zabe padale sa neba umjesto kise oni bi rekli Rusi su nekako za to krivi.

