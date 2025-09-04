Misterija leta Ursule fon der Lajen: Da li je Rusija zaista ometala GPS signal? Isplivali novi detalji

Tvrdnje da je Rusija ometala privatni avion predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen brzo su odjeknule Evropom, ali samo nekoliko dana kasnije i Brisel i Sofija su počeli da ublažavaju priču, navodeći da je riječ o rutinskom tehničkom problemu.

Izvor: Flightradar/printscreen/Shutterstock.com/Sergey Kohl

Tvrdnje da je Rusija ometala privatni avion predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen odjeknule su Evropom ove nedjelje, ali početna priča izgleda da se polako raspliće.

Sve je počelo u nedjelju, kada je avion koji je iznajmila Komisija navodno izgubio pristup GPS signalima prilikom sletanja na bugarski aerodrom u Plovdivu.

Izvor: Flightradar/screenshot

Fajnenšel tajms, čiji je reporter bio u avionu, izvijestio je da je avion kružio sat vremena pre nego što je pilot sletio koristeći papirne karte, a Brisel i Sofija su brzo okrivili Rusiju i nazvali incident "očiglednim ometanjem".

Politiko piše da je navodni napad na let Ursule fon der Lajen mogao da izazove ozbiljnu diplomatsku krizu, ali samo nekoliko dana kasnije i bugarska vlada i izvršna vlast EU umanjili su značaj incidenta.

U ponedjeljak je servis za praćenje letova Flajtradar24 objavio da GPS signal nikada nije prekinut i da je kašnjenje sletanja bilo samo devet minuta. Javni zapisi su takođe otkrili da je isti avion doživio ometanje GPS signala dan ranije iznad Baltika, ali ne i u Bugarskoj.

Do utorka, bugarski premijer Rosen Željažkov je takođe umanjio tvrdnje o ruskom miješanju, opisujući situaciju kao rutinski kvar povezan sa posjledicama rata u Ukrajini.

"Nema potrebe da se istražuje situacija, jer ovi poremećaji nisu ni hibridni niti sajber pretnje", rekao je on, dodajući da je avion takođe imao elektronski rezervni sistem koji mu je omogućio da bezbjedno sleti bez potrebe za papirnim mapama.

Šta se zaista dogodilo na letu?

U izjavi za Politiko, bugarska vlada je saopštila da su "službe vazdušnog saobraćaja odmah predložile alternativni prilaz za sletanje koristeći zemaljska navigaciona pomagala (sistem za instrumentalno sletanje)... nezavisno od GPS sistema".

Jan-Arved Rihter, stručnjak u firmi za analizu bezbednosti JACDEC, objasnio je da je avion iz nepoznatih razloga napustio svoj početni prilaz pisti, napravio polukružni okret i zatim bezbjedno sletio.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Tehnološki startap SkAI Data Services potvrdio je da je u regionu bilo "regionalnih smetnji na velikim visinama", ali da "podaci o letu ne ukazuju na gubitak GPS na avionu fon der Lajen". Umjesto prijavljenog sata, let je kasnio skromnih devet minuta.

Portparolka Evropske komisije Paula Pinjo potvrdila je u utorak da je "došlo do GPS ometanja", ali je naglasila da je avion bezbjedno sletio.

Dodala je da je, nezavisno od ovog leta, došlo do "značajnog i veoma primetnog" povećanja GPS ometanja od početka rata u Ukrajini. Evropske agencije za vazdušni saobraćaj, Evrokontrol i EASA, trenutno istražuju incident.

Koliko je opasno GPS ometanje?

Stručnjaci za vazdušnu navigaciju ističu da, iako je GPS ometanje zabrinjavajuće, ono ne znači nužno gubitak kontrole nad avionom.

"Ako GPS otkaže ili kada piloti identifikuju da se signal lažno menja ili ometa, postoje drugi sistemi i u avionu i na zemlji na koje piloti mogu da se oslone da bezbedno nastave let", obavila je EASA.

Portparolka agencije Dženet Nortkot rekla je da nisu upoznati sa „bilo kakvim incidentima koji su direktno rezultat ometanja GPS".

Rihter je potvrdio da nijedan avion nikada nije oboren isključivo zbog ometanja GPS, ali je upozorio na opasnosti od lažnih ILS signala, sistema za pomoć pri sletanju, podsećajući na nesreću u Oslu 1972. godine.

Može li Evropa da se brani?

Incident je izazvao reakcije unutar EU. Komesar za odbranu i svemir Andrijus Kubilijus najavio je da će EU rasporediti dodatne satelite i ojačati kapacitete za otkrivanje ometanja.

Još u maju, vlade EU upozorile su na "dramatično povećanje ometanja i lažnog prikazivanja signala". Na primjer, Poljska je zabeležila 2.732 incidenta ometanja u januaru 2024. godine.

Delegacija od osam zemalja tada je procenila da to nisu bili slučajni incidenti, već "sistematska, namerna akcija Rusije i Belorusije".

Šefica EU za tehnologiju, Hena Virkunen, rekla je da će "stati uz države članice u suočavanju sa ovom veoma ozbiljnom pretnjom", dok EASA i Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj rade na planu za ublažavanje rizika.

