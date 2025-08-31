logo
Fon der Lajen: Evropa planira raspoređivanje multinacionalnih trupa u Ukrajini

Autor Nikolina Damjanić
0

Evropa izrađuje prilično precizne planove za raspoređivanje multinacionalnih trupa u Ukrajini kao dio bezbjednosnih garancija poslije rata koje će imati podršku američkih kapaciteta, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

EU i SAD dogovaraju bezbjednosne garancije za Ukrajinu Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

 "Predsjednik (Donald) Tramp nas je uvjerio da će postojati američko prisustvo kao dio zaštitnog mehanizma", rekla je Fon der Lajenova "Fajnenšel tajmsu" i dodala da je "to bilo veoma jasno i više puta potvrđeno".

"Fajnenšel tajms" piše da bi raspoređivanje trebalo da uključi potencijalno desetine hiljada vojnika predvođenih Evropom, uz podršku SAD, uključujući sisteme kontrole i komande i obavještajne i nadzorne sisteme.

U tekstu se dodaje da je ovaj aranžman dogovoren na sastanku predsjednika SAD Donalda Trampa, ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i evropskih lidera prošlog mjeseca.

Očekuje se da će se evropski lideri, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca, britanskog premijera Kira Starmera, generalnog sekretara NATO saveza Marka Rutea i Fon der Lajen, okupiti u Parizu u četvrtak, na poziv francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

Glavna tema sastanka biće Ukrajina, piše "Fajnenšel tajms" pozivajući se na trojicu diplomata upućenih u planove.

(MONDO/Srna)

Tagovi

Ukrajina rat EU Ursula fon der Lajen SAD

Još iz INFO

