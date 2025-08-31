Fon der Lajen: Evropa planira raspoređivanje multinacionalnih trupa u Ukrajini

Evropa izrađuje prilično precizne planove za raspoređivanje multinacionalnih trupa u Ukrajini kao dio bezbjednosnih garancija poslije rata koje će imati podršku američkih kapaciteta, rekla je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
"Predsjednik (Donald) Tramp nas je uvjerio da će postojati američko prisustvo kao dio zaštitnog mehanizma", rekla je Fon der Lajenova "Fajnenšel tajmsu" i dodala da je "to bilo veoma jasno i više puta potvrđeno".
"Fajnenšel tajms" piše da bi raspoređivanje trebalo da uključi potencijalno desetine hiljada vojnika predvođenih Evropom, uz podršku SAD, uključujući sisteme kontrole i komande i obavještajne i nadzorne sisteme.
U tekstu se dodaje da je ovaj aranžman dogovoren na sastanku predsjednika SAD Donalda Trampa, ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog i evropskih lidera prošlog mjeseca.
Očekuje se da će se evropski lideri, uključujući njemačkog kancelara Fridriha Merca, britanskog premijera Kira Starmera, generalnog sekretara NATO saveza Marka Rutea i Fon der Lajen, okupiti u Parizu u četvrtak, na poziv francuskog predsjednika Emanuela Makrona.
Glavna tema sastanka biće Ukrajina, piše "Fajnenšel tajms" pozivajući se na trojicu diplomata upućenih u planove.
(MONDO/Srna)