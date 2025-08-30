Likvidiran ukrajinski političar

U Lavovu, na zapadu Ukrajine likvidiran je Andrij Parubij, ukrajinski političar nacionalista i jedan od glavnih aktera Evromajdana 2014. godine u Kijevu.

Izvor: X

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsjednik parlamenta, ubijen je u pucnjavi, saopštio je 30. avgusta guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki.

Ranije tokom dana, Nacionalna policija je saopštila da je političar ubijen nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu.

Irina Herashčenko, poslanica iz stranke Evropska solidarnost, kasnije je potvrdila da je Parubij, istaknuti političar koji je imao važnu ulogu tokom Evromajdana ubijen.

Andrij Volodimirovič Parubij (1971-2025 ) bio je ukrajinski nacionalistički političar, najpoznatiji kao jedna od ključnih ličnosti za vrijeme evromajdanskog prevrata, odnosno u prvim mjesecima sukoba sa proruskim građanima.

Neonacistička stranka

Parubij je počeo da se bavi politikom pred kraj postojanja SSSR-a, kao jedan od pobornika ukrajinskog nacionalizma, odnosno pokreta za nezavisnost.

Istakao se kao jedan od njegovih najradikalnijih aktivista, a godine 1991. je zajedno sa Olegom Tjahnibokom osnovao Socijal-nacionalističku partiju Ukrajine (SNPU) koja se, s obzirom na ikonografiju i program, često navodi kao neonacistička.

(b92/MONDO)