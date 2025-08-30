logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Likvidiran ukrajinski političar

Likvidiran ukrajinski političar

Autor Nikolina Damjanić
0

U Lavovu, na zapadu Ukrajine likvidiran je Andrij Parubij, ukrajinski političar nacionalista i jedan od glavnih aktera Evromajdana 2014. godine u Kijevu.

andrija-parubija-768x523.jpg Izvor: X

Andrij Parubij, ukrajinski političar koji je ranije bio predsjednik parlamenta, ubijen je u pucnjavi, saopštio je 30. avgusta guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki.

Ranije tokom dana, Nacionalna policija je saopštila da je političar ubijen nakon pucnjave u zapadnom ukrajinskom gradu.

Irina Herashčenko, poslanica iz stranke Evropska solidarnost, kasnije je potvrdila da je Parubij, istaknuti političar koji je imao važnu ulogu tokom Evromajdana ubijen.

Andrij Volodimirovič Parubij (1971-2025 ) bio je ukrajinski nacionalistički političar, najpoznatiji kao jedna od ključnih ličnosti za vrijeme evromajdanskog prevrata, odnosno u prvim mjesecima sukoba sa proruskim građanima.

Neonacistička stranka
Parubij je počeo da se bavi politikom pred kraj postojanja SSSR-a, kao jedan od pobornika ukrajinskog nacionalizma, odnosno pokreta za nezavisnost.

Istakao se kao jedan od njegovih najradikalnijih aktivista, a godine 1991. je zajedno sa Olegom Tjahnibokom osnovao Socijal-nacionalističku partiju Ukrajine (SNPU) koja se, s obzirom na ikonografiju i program, često navodi kao neonacistička.

(b92/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ukrajina političari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ