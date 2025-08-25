logo
Tramp: Nema više novca za Ukrajinu

Autor Dragana Božić
0

Sjedinjene Američke Države (SAD) više ne troše novac na Ukrajinu, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp novinarima na ceremoniji potpisivanja niza ukaza u Bijeloj kući.

Tramp ne da novac za Ukrajinu Izvor: Shutterstock

Prema njegovim rečima, detalji "bezbjednosnih garancija" za Kijev još nisu razmatrani.

Tramp je napomenuo da vjeruje da će Evropa pružiti Ukrajini "značajne bezbjednosne garancije" i da će SAD biti uključene kao "podrška".

Predsjednik je naglasio da ako se postigne rješenje, ovo pitanje neće biti problem.

Pored toga, američki lider je ocijenio da posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina Aljasci pokazuje njegovu posvećenost rješavanju sukoba u Ukrajini, prenio je "Sputnjik". 

(Srna)

