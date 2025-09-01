Incident na nebu iznad Bugarske: Avion Ursule fon der Lajen sletio uz pomoć papirnih mapa zbog ometanja GPS-a

Avion predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen primoran je da sleti koristeći papirne karte nakon što je područje oko aerodroma u Plovdivu ostalo bez GPS signala.

Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Avion predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen bio je prinuđen da sleti uz pomoć papirnih mapa zbog ometanja GPS signala prilikom približavanja aerodromu u Plovdivu u Bugarskoj.

Fajnenšel tajms (FT) piše da se incident smatra ruskom sabotažom, a potvrđeno je da je cijelokupno područje oko aerodroma ostalo bez GPS signala.

Fon der Lajen je bila na turneji po istočnoevropskim državama EU kako bi razgovarala o jačanju odbrambene spremnosti Unije u kontekstu ruske agresije protiv Ukrajine.

"Čitavo područje aerodroma ostalo je bez GPS signala", rekao je jedan od zvaničnika i dodao da se nesumnjivo radilo o smetnjama.

Nakon što je avion kružio oko aerodroma sat vremena, pilot je donio odluku o slijetanju korišćenjem analogne karte. Bugarska uprava civilnog vazduhoplovstva potvrdila je incident u saopštenju za FT.

"Od februara 2022. godine primijećen je značajan porast slučajeva ometanja (GPS) signala, a nedavno i lažnog predstavljanja. Ovo ometanje sprečava tačan prijem (GPS) signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za avione i zemaljske sisteme", navodi se u saopštenju.

FT navodi da su ometanje i lažno predstavljanje GPS signala, kojim se sprečava pristup satelitskom navigacionom sistemu, tradicionalno koristile vojska i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija, ali u posljednje vrijeme sve više zemalja poput Rusije koristi ove metode za ometanje civilnog života.

Vlade EU upozoravaju da rastuće ometanje GPS signala, za koje je okrivljena Rusija, preti da izazove veliku vazdušnu katastrofu praktično "zaslepljujući" komercijalne avione u letu.

Posljednjih godina, broj incidenata ometanja GPS signala značajno se povećao u Baltičkom moru i zemljama istočne Evrope u blizini Rusije, što utiče na avione, brodove i civile koji koriste GPS za svakodnevnu navigaciju.