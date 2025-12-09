Troje djece propalo kroz krov škole: Horor u Belgiji, istraga u toku

Troje djece propalo je kroz stakleni krov škole u Belgiji, jedno teško povrijeđeno, dvoje lakše, istraga policije je u toku.

Izvor: Profimedia/Zuma Press/ Darius Mataitis

Jedno dijete je teško povrijeđeno, a dvoje lakše nakon što je troje mladih propalo kroz staklo na krovu osnovne škole "De Zibom" u priobalnoj belgijskoj opštini De Han, saopštila je danas lokalna policija.

Nesreća se dogodila kada su se djeca, stara 12 i 13 godina, popela na ravni krov škole i propala kroz pet metara svetlarnika, direktno na pod školske kuhinje, preneo je VRT.

Najteže povrijeđeno dijete prevezeno je u bolnicu u kritičnom stanju, ali se njegovo stanje u međuvremenu stabilizovalo. Dvoje drugih je zadobilo lakše povrede.

Lokalni policijski komesar Denis Goes rekao je za VRT da su se djeca "igrala na krovu", ali okolnosti zbog kojih su se našla na zgradi škole još nisu jasne.

Niko od njih ne pohađa tu školu, a žive u okolini. Direktor škole Tom Dermo rekao je da je vjerovatno da su djeca pristupila školskom dvorištu preko sale.

"Nije prvi put da se mladi penju na krov da bi se družili ili sunčali. Šta su ovog puta radili tamo, potpuno mi je nejasno", rekao je direktor. On je dodao da je moguće da u mraku nisu uočili krovnu kupolu.

Škola će na časovima obavijestiti učenike o incidentu kao mjeri prevencije, kako bi se spriječilo da bilo ko pokuša da se popne na krov.

Policija nastavlja istragu, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

(Telegraf/MONDO)