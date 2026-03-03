logo
Traži se doživotna robija za ubice male Danke: Istekao ključni rok, sud donosi konačnu odluku o sudbini osumnjičenih

Traži se doživotna robija za ubice male Danke: Istekao ključni rok, sud donosi konačnu odluku o sudbini osumnjičenih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Višem sudu u Negotinu stigla su tri odgovora na optužicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv D. D. i S. J., zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju djevojčicu Danku Ilić.

Sud u Negotinu odlučuje o sudbini osumnjičenih za ubistvo Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/MUP/ Facebook/prinstcereen

Rok za odgovore na optužnicu je istekao, a odgovore su izjavili branioci okrivljenih, rečeno je za Tanjug u tom sudu, a prenio je Euronews. Sud sada ima rok od 15 radnih dana da donese odluku o optužnici.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, D.D. i S.J. su optuženi za krivično djelo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je R. D. optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu poslije izvršenja krivičnog djela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko vijeće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud D. D. i S. J. osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su D. D. i S. J. 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gdje su bili zaposleni, udarili dvogodišnju djevojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno tijelo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premjestili.

Tijelo djevojčice nije nikada pronađeno.

R. D. se sumnjiči da je sinu D. D.pomogao da premjesti tijelo djevojčice.

Rođeni brat D. D, sa istim inicijalima, D. D., preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

 (Euronews/Mondo) 

