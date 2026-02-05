logo
Ponovo podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić 1

Ponovo podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
1

Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo podnijelo optužnicu za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić.

Ponovo podignuta optužnica za ubistvo Danke Ilić Izvor: facebook/prinstcereen

Više javno tužilaštvo u Zaječaru ponovo je podnijelo optužnicu protiv Dejana Dragijevića (50) iz Zlota i Srđana Jankovića (50) iz Luke, osumnjičenih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju.

Nakon što je Viši sud prethodnu optužnicu vratio na dopunu radi "boljeg razjašnjenja stanja stvari", tužilaštvo je u zakonskom roku prikupilo dodatne podatke i ponovo predalo predmet sudu na potvrđivanje.

Za šta se terete osumnjičeni?

Optužnica tereti Dragijevića i Jankovića za teško ubistvo djeteta u saizvršilaštvu. Prema navodima tužilaštva: Osumnjičeni su 26. marta 2024. godine službenim vozilom udarili djevojčicu.

Umjesto da pruže pomoć, dijete su unijeli u automobil, a potom usmrtili. Tijelo su bacili na deponiju, a kasnije ga, prema sumnjama, premjestili na za sada nepoznatu lokaciju.

Pored njih dvojice, optužnicom je obuhvaćen i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, koji se tereti za pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela i neprijavljivanje.

Dokazi uprkos nedostatku tijela

Iako tijelo Danke Ilić ni nakon višemjesečne opsežne potrage nije pronađeno, tužilaštvo zasniva optužnicu na: 

  • GPS navigaciji: Podaci iz službenog vozila precizno pokazuju kretanje i zadržavanje na mjestu nestanka djeteta.
  • Iskazima svjedoka: Izjave koje potvrđuju prisustvo osumnjičenih u kritičnom periodu u Banjskom Polju.
  • DNK tragovima: Biološki tragovi pronađeni tokom istrage koji povezuju osumnjičene sa slučajem.

Šta slijedi?

Viši sud u Zaječaru sada ima zadatak da ispita novu optužnicu. Sud može:

  • Potvrditi optužnicu, nakon čega se zakazuje glavno suđenje.
  • Ponovo je vratiti na dopunu (što je manje vjerovatno u ovoj fazi).
  • Odbaciti optužnicu ukoliko smatra da nema dovoljno dokaza.

Ukoliko optužnica bude potvrđena i krivica se dokaže na sudu, osumnjičenima prijeti kazna doživotnog zatvora.

 (Telegraf/MONDO)

Mnk

Ovo samo ima kod nas. Kako ces ljude da optusuzijes za ubijstvo za koje nemas dokaz da je se uopste desilo.

