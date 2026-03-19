Suđenje Osmanu Mehmedagiću: Vještaci nisu pronašli podatke o studiranju bivšeg direktora OBA

Tri vještaka digitalne forenzike zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske rekla su danas u Sudu BiH na suđenju bivšem direktoru Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Osmanu Mehmedagiću da pregledom sadržaja centralnih jedinica, servera i hard-diskova nisu pronađeni podaci o njegovom studiranju niti broj indeksa.

Vještak Biljana Stjepanović rekla je da su provjere, prema nalogu Tužilaštva BiH, vršene pregledom studentskih podataka, indeksa, položenih ispita, profesora i diploma.

Stjepanovićeva je navela da su na hard-disku pronađeni studentski podaci koji se ne odnose na ime Osman Mehmedagić i da je pod brojem indeksa 52/08, koji je koristio Mehmedagić, pronađen student prezimena Moftah.

Vještak Jelena Ilić konstatovala je da je, nakon kreiranja forenzičkih kopija, urađena pretraga podataka.

"Kao pojam za pretragu ukucavala sam ime i prezime i broj indeksa za Osmana Mehmedagića, broj indeksa 52/08. Izvršene su pretrage i za njih ne postoje rezultati. Za broj indeksa 52/08 dobijeni su podaci u tabeli `student` i pronađeno je ime Mohamed Moftah", izjavila je Ilićeva.

Pojasnila je da je u nekim podacima naveden identifikacioni broj 149 koji je ukazivao na ime Mohamed Moftah, što je potvrdio i vještak Ognjen Mirković.

Mirković je, odgovarajući na unakrsna pitanja, rekao da su neki fajlovi bili zaštićeni šifrom i da se nisu mogli otvoriti, te da za neke nije bilo moguće napraviti kopije, dok je određeni broj bio neispravan.

Mehmedagić je optužen da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora OBA od 2019, kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjaluci, do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti.

Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove i tako sebi pribavio nezakonitu korist od 293.046 KM. Naredno ročište zakazano je za 2. april.