Zloupotrebe i falsifikovanje: Potvrđena optužnica protiv bivšeg šefa Suda BiH i direktora OBA

Autor Dušan Volaš
Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Suda BiH Ranka Debeveca, bivšeg direktora OBA Osmana Mehmedagića i radnika Suda Milisava Pijuka, koja ih tereti za više krivičnih djela, među kojima su i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Ranka Debeveca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka Izvor: Shutterstock

Debevecu se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te za lažno predstavljanje.

Mehmedagić je optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, falsifikovanje službene isprave, te za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Optužnica Tužilaštva BiH tereri Pijuka za neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, lažno predstavljanje i krivično djelo iz Zakona o ravnopravnosti polova BiH.

Sudija za prethodno saslušanje dostavila je kompletan spis vanraspravnom vijeću Suda BiH na odlučivanje o prenosu vođenja postupka, kako po prijedlogu sudije za prethodno saslušanje tako i po prijedlogu odbrane prvooptuženog od 28. jula godine, nakon potvrđivanja optužnice, saopšteno je iz Suda BiH.

SRNA

