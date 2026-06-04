Poziv Banjalučanima: Utvrđuje se identitet stradalih u zemljotresima 1969. godine

Odsjek za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Grada utvrđuje identitet smrtno stradalih u zemljotresima koji su pogodili Banjaluku 26. i 27. oktobra 1969. godine.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Kako je saopštila Gradska uprava, cilj je postavljanje spomen ploče sa njihovim imenima na lokaciji spomenika “Krivi sat” na Trgu Krajine u centru grada.

"Obavještavaju se građani čiji su srodnici stradali u zemljotresu ili naknadno preminuli usljed povreda da se radi potvrde podataka, jave u prostoriju Odsjeka na adresi Bulevar vojvode Živojina Mišića 19, ili na broj telefona 051/498-261, a kontakt osoba je Vesna Šipka", naovdi se u saopštenju.

(Mondo)