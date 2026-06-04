Ovako je izgledao let aviona koji je pao u Hrvatskoj: Smatra se jednom od najboljih malih letjelica (Foto)

Letjelica njemačke registracije D-ENTT nalazila se u Austriji i nedavno je bila oglašena za prodaju.

Izvor: Flight radar/Screenshot

Četiri osobe poginule su u četvrtak oko 11.20 časova u padu manjeg aviona na području Campanoža, između Kaštijuna i Medulina, nedaleko od sportskog aerodroma u Medulinu, u Hrvatskoj. Kako je potvrdila istarska policija, riječ je o njemačkom avionu koji je poletio iz Austrije, a odredište mu je bilo Medulin.

Na mjesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe. Pored policije i ekipa Hitne pomoći, intervenisali su i pripadnici helikopterske hitne medicinske službe, kao i vatrogasci.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice saopšteno je da je na teren izašlo sedam vatrogasaca Javne vatrogasne jedinice Pula sa tri vozila.

Okolnosti tragedije još nisu poznate. Više informacija očekuje se nakon dolaska istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju (AIN), koji bi tokom popodneva trebalo da započnu uviđaj na mjestu pada.

Prema podacima iz vazduhoplovnih registara, srušeni avion bio je Bičkraft G36 Bonanza, proizveden 2015. godine. Letjelica njemačke registracije D-ENTT nalazila se u Austriji i nedavno je bila oglašena za prodaju.

Izvor: Flight Radar

Riječ je o jednom od najpoznatijih i najcjenjenijih jednomotornih aviona u svijetu opšte avijacije. Model G36 Bonanza među pilotima uživa reputaciju izuzetno pouzdanog, bezbjednog i kvalitetno opremljenog aviona.

Izvor: Flight Radar

Prema dostupnim podacima, letjelica je bila sertifikovana za letenje prema instrumentalnim pravilima (IFR), redovno održavana i smještena u hangaru. Poslednji godišnji pregled obavljen je tokom 2025. godine, a avion je imao oko 700 sati naleta, što se za letjelicu staru desetak godina smatra relativno malom satnicom.

Imao je i jedan incident nakon samo 300 sati letenja, kada je izvršen remont kompletnog motora nakon takozvanog "prop strike" događaja, odnosno udara elisom.