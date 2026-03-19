Zloupotrebom položaja pričinili štetu Islamskoj zajednici od oko 300.000 KM

Podnesen izvještaj protiv lica A.H. iz Čelinca i M.S. iz Zenice.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka podnijeli su danas Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka Izvještaj protiv lica A.H. iz Čelinca i M.S. iz Zenice zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela „Zloupotreba položaja odgovornog lica“ „Falisifikovanje ili uništenje službene isprave“ i „Zaključenje štetnog ugovora“.

Prijavljena lica sumnjiče se da su tokom 2017. godine obavljajući poslove u Medžlisu Islamske zajednice u Banjaluci zloupotrijebila svoj položaj, falsifikovala dokumente i zaključila štetan ugovor, kojom prilikom su navedenoj zajednici pričinili materijalnu štetu u iznosu od oko 300.000 KM.