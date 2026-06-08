Burna sjednica u Parlamentu FBiH: Usvojen "lex specialis" za preuzimanje Željezare Zenica

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je zakon koji Vladi FBiH omogućava preuzimanje upravljanja Novom željezarom Zenica.

Izvor: Parlament FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica, preduzeću koje je proglašeno od posebnog sistemskog značaja za FBiH.

Nakon višesatne i oštre rasprave, Predstavnički dom je sa 70 glasova za usvojio ovaj zakon. Zanimljivo je da je zakonsko rješenje prošlo tek nakon pojedinačnog glasanja zastupnika. U prvom pokušaju, naime, osiguran je tek 41 glas, što je bilo devet manje od potrebne većine, nakon čega je uslijedio preokret.

Prije samog glasanja o zakonu, Predstavnički dom je odbio 10 amandmana koje su podnijeli zastupnici SDA.

Zbog hitnosti situacije koju su tokom sjednice naglašavali predstavnici vladajuće većine i Vlade FBiH, očekuje se da će federalni Dom naroda u najkraćem roku raspravljati o ovom dokumentu.

Šta donosi novi zakon?

Ako zakon dobije zeleno svjetlo i u Domu naroda, Vlada FBiH će kroz zvanično rješenje moći u potpunosti preuzeti upravljanje Novom željezarom Zenica. Trenutni većinski vlasnik ove kompanije je grupa H&P d.o.o. Zvornik.

Vlada FBiH je u ovom privrednom društvu trenutno tek manjinski vlasnik sa blizu osam odsto vlasničkog udjela. Ipak, nakon gašenja integralne proizvodnje, pokrenuta je hitna inicijativa za potpuno preuzimanje upravljačkih struktura.

Plan za spas i stopiranje stečaja u saradnji sa Energoinvestom

Kao glavni razlog za donošenje ovog zakona, izvršna vlast navodi neophodnost ponovnog pokretanja proizvodnih pogona i očuvanje radnih mjesta. Iz Vlade FBiH uvjeravaju javnost da je spas Željezare realan i moguć, a planirano je da se cijeli proces realizuje u bliskoj saradnji sa kompanijom Energoinvest.

Paralelno sa ovim aktivnostima, u toku je i stečajni postupak nad preduzećem, koji Vlada FBiH ovim zakonom pokušava zaustaviti, tvrdeći da njihova strategija nudi konkretno i održivo rješenje.

Sa druge strane, aktuelna uprava Nove Željezare ranije je javno obrazložila da je gašenje integralne proizvodnje bilo iznuđeno zbog:

Brojnih nepovoljnih tržišnih razloga,

Generalne neisplativosti proizvodnje čelika u trenutnim globalnim i lokalnim uslovima,

Činjenice da je Vijeće ministara BiH ranije odbilo donijeti mjeru ograničene zabrane uvoza čelika, koja je predlagana s ciljem zaštite domaće proizvodnje.

Vrijedi istaknuti da se u ovom slučaju radi o takozvanom "lex specialis" zakonu. To znači da je on kreiran i da se odnosi isključivo na Novu željezaru Zenica, te se pravno ne može primijeniti na druge privredne subjekte u kojima Federacija BiH ima manjinski vlasnički udio.

(Klix/Mondo)