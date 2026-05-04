Privremeni zastoj u zeničkoj željezari: Messer ugasio pogon za proizvodnju kiseonika

Kompanija "Messer BiH gas" saopštila je da je privremeno ugasila proizvodnju kiseonika u "Novoj željezari" Zenica.

Iz ove kompanije navode da je proizvodnja ugašena 23. aprila kao dio planiranog zatvaranja nekoliko postrojenja unutar kompleksa "Nove željezare".

Iz "Messera" navode da imaju dovoljne rezerve kiseonika za nastavak pouzdanog snabdijevanja kupaca i partnera u raznim industrijama.

"Messer BiH gas", čije je sjedište u Petrovu, vodeći je proizvođač i distributer medicinskog i industrijskog kiseonika.

