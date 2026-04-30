Plan za spas industrije i radnih mjesta? Vlada FBiH planira preuzeti Željezaru Zenica i spriječiti stečaj

Autor Dušan Volaš
Vlada Federacije BiH planira preuzeti potpuno vlasništvo nad Novom željezarom Zenica kako bi očuvala integralnu proizvodnju čelika i spasila radna mjesta.

Ova odluka saopštena je nakon sastanka u Zenici na kojem su učestvovali federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić, direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić, te menadžment kompanije.

Vlada FBiH, koja trenutno posjeduje osam odsto vlasništva, odredila je Energoinvest kao nosioca aktivnosti na preuzimanju preostalog dijela kompanije.

Ministar Lakić ocijenio je ovaj potez kao "hrabar iskorak" kojim se želi očuvati kompletan sistem, uprkos rizicima koje odluka nosi za industrijski sektor, prenose federalni mediji.

"Želimo preuzeti 100-postotno vlasništvo nad Željezarom Zenica i očuvati kompletan sustav", izjavio je Lakić, dodajući da će više detalja o planu biti poznato iduće sedmice. On je upozorio da bi stečajni postupak predstavljao ozbiljan rizik za povezane industrijske subjekte i naglasio važnost očuvanja radnih mjesta u oba entiteta.

Direktor Nove željezare Zenica Ahmed Hamzić pojasnio je da je integralna proizvodnja ranije ugašena zbog gubitaka, ali da su profitabilni segmenti nastavili s radom. Uprava kompanije sada očekuje konkretne korake i planove od strane Vlade FBiH u predstojećem periodu.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić izrazio je uvjerenje da se stečaj može izbjeći primjenom modela stabilizacije sličnog onom koji je ranije spasio Energoinvest iz teške finansijske situacije. Poručio je da se od ove priče neće odustati te da je cilj stabilizacija proizvodnje uz institucionalnu podršku, jer Željezara posjeduje kapacitet za oporavak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

željezara Zenica

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ