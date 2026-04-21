Nosilac "Energoinvest": Vlada FBiH umjesto stečaja pokreće konsolidaciju "Nove željezare Zenica"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Vlada Federacije BiH umjesto stečaja "Nove željezare Zenica" pokrenuće proces njene konsolidacije i restrukturisanja radi očuvanja, proizvodnje, radnih mjesta i stabilnosti domaće proizvodnje, a nosilac tih aktivnosti biće sarajevski "Energoinvest".

Federalni premijer Nermin Nikšić danas je o stanju u "Novoj željezari Zenica" razgovarao sa predstavnicima ministarstava i institucija koji mogu pomoći u prevazilaženju i stabilizaciji stanja u ovoj kompaniji, saopšteno je iz Vlade.

Vlada FBiH pripremila je set mjera za podršku kompanijama od posebnog značaja, među kojima je i "Nova željezara Zenica", a kao operativni nosilac potencijalnog procesa konsolidacije prepoznat je "Energoinvest".

"`Nova željezara Zenica` predstavlja važan segment privrednog lanca u FBiH, sa direktnim vezama prema `Željeznicama` i `Elektroprivredi FBiH`, `Energoinvestu` i drugim kompanijama čije poslovanje zavisi od stabilnosti ovog sektora. NJeno eventualno gašenje imalo bi značajne negativne posljedice po ekonomiju i veliki broj zaposlenih", istaknuto je u saopštenju.

Nadzorni odbor "Energoinvesta" dao je saglasnost za pokretanje procesa strateškog partnerstva i otpočinjanje razgovora sa vlasnicima "Nove željezare Zenica", uz podršku Vlade FBiH, za eventualno preuzimanje, pod jasno definisanim i odgovornim uslovima.

Iz Vlade FBiH navode da očekuju od vlasnika konstruktivan pristup i spremnost da otvore prostor za razgovore sa partnerima koji raspolažu potrebnim znanjem, interesom i kapitalom, te da imaju ozbiljnu namjeru da kompaniju stabilizuju i vrate na održiv razvojni put.

Nova Željezara Zenica sutra bi trebalo da ugasi proizvodnju čelika.

