Savjet ministara bez dogovora o čeliku: HDZ BiH blokirao zaštitne mjere, radnici iz Zenice ogorčeni

Na današnjoj sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, odluka o uvođenju zaštitnih mjera za uvoz čelika i čeličnih proizvoda nije usvojena.

Izvor: Savjet ministara BiH

Ovo je drugi pokušaj, nakon što odluka nije prošla ni na sjednici 12. marta. Za odluku nisu glasali ministri iz redova HDZ-a BiH, javlja Euronews.

Na posljednjoj sjednici Savjeta ministara 12. marta nije usvojena odluka o uvođeju zaštitnih mjera za uvoz čelika. O odluci se vodila burna rasprava od toga da li je ignorisan stav entitetskih vlada do toga kako bi se eventualno uvođenje odrazilo na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa rekao je tada da je bilo potpuno logično da se ove mjere usvoje, ako imaju uvjerenja da će rudarenje u BiH stati.

Radnici iz Zenice ogorčeni

Radnici Nove Željezare Zenica izrazili su šok i nezadovoljstvo nakon što Savjet ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije usvojio odluku o uvođenju zaštitnih mjera za uvoz čelika i čeličnih proizvoda.

"Mi smo, blago rečeno, u šoku. Pokazalo se da HDZ odlučuje o sudbini 11 hiljada radnika. Danas ćemo se povući mirno, ali uskoro ćemo sjesti i razmotriti naše naredne aktivnosti. Ne možemo razumjeti da oni režu granu na kojoj sjede, dok mi zarađujemo našim radom", rekao je predsjednik Sindikata Nove Željezare, Rašid Fetić.

Fetić je upozorio da bi neodlučnost nadležnih institucija mogla imati široke posljedice.

"15. maj je datum obustave proizvodnje. Ovo je početak kraja ne samo Nove Željezare, već i Željeznica RS i FBiH, te još mnogih firmi - ukupno oko 550 kompanija koje posluju s Novom Željezarom."

Osim ove tačke, na dnevnom redu današnje sjednice je Nacrt sporazuma o zajmu (Projekt održivog upravljanja otpadom) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja Amandmana na IFAD Sporazum o finansiranju - Projekt poljoprivrednog razvoja i ruralnih poduzeća (READP) između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD).