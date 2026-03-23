Iz Zenice autobusima pred Savjet ministara: Radnici Željezare traže spas za hiljade radnih mjesta

Iz Zenice autobusima pred Savjet ministara: Radnici Željezare traže spas za hiljade radnih mjesta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Radnici Nove željezare Zenica jutros su autobusima krenuli ka Sarajevu na proteste ispred zgrade zajedničkih institucija uoči sjednice Savjeta ministara na kojoj će se odlučivati o uvođenju mjera zaštite domaće proizvodnje čelika.

Radnici su se odlučili na proteste zbog neusvajanja privremenih mjera za uvoz čelika, a iz kompanije su upozorili da bi bez te odluke već od maja mogla biti obustavljena proizvodnja, uz posljedice po gubitak hiljada radnih mjesta u BiH.

Direktor prodaje Nove željezare Zenica Saša Božić izjavio je da će ovo postrojenje, čak i ako bi Savjet ministara danas usvojio potrebnu uredbu o zaštiti tržišta, morati privremeno zaustaviti proizvodnju jer nema dovoljno koksa do dolaska sljedeće isporuke.

Kao ključni razlog za uvođenje mjera, on je ukazao na nagli rast uvoza čelika, navodeći da je od 2020. do 2025. godine povećan za 317 odsto i da to direktno ugrožava domaću proizvodnju.

Predsjednik Sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić rekao je da će radnici protestom u Sarajevu zatražiti objašnjenje od nadležnih institucija i ukazati na nezadovoljstvo donesenim odlukama, prenose federalni mediji.

Savjet ministara nije usvojio prijedlog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca o uvođenju privremenih zaštitnih mjera za uvoz čelika, te o njemu treba ponovo da se izjasni u drugom krugu na današnjoj sjednici.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

