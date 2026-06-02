Hvarski „Ormuz“: Kamionom blokirao prolaz i izazvao haos u gradu

Iz grada Hvara stiže priča za rubriku “vjerovali ili ne”.

Tamo je, kako piše portal morski.hr, jedna je osoba svojim kamionom jednostavno zatvorila ulicu Put Podstina u samom gradu Hvaru i izazvala bijes i nevjericu ostalih građana.

Zatvaranje se navodno dogodilo 29. maja u jutarnjim časovima, a nezvanično, razlog je svojevrsni protest jer se u toj ulici gradi hotel.

Čovjek koji je ulicu zatvorio tvrdi da mu je napukao zid kuće, dok drugi građani tvrde da ta kuća o kojoj priča uopšte nije njegova.

Bilo kako bilo, parkiranjem kamiona nasred ulice spriječeno je normalno kretanje drugih građana, što poseban problem predstavlja onim starijim.

"Otvorena nam je ulica s druge strane, ali kako susjed kaže ,,za poć u butigu mi je sad pet minuta vožnje dok je pri bila minut", kaže mještanin Hvara.

Osoba koja stoji iza zatvaranja ulice odlučila se malo i šaliti pa je na kamion stavila natpise koji kažu “nema na more” i “Ormuz”, očito aludirajući na najspominjaniji svjetski moreuz, kojim je, baš kao i ovom ulicom, gotovo nemoguće proći.

Kada su ga ostali građani upitali kada kamion misli pomaknuti on im je navodno odgovorio: “više nikad nećete tu prolaziti autima”. U ulici se izgleda nalazi i još jedan veći kamion koji je takođe blokiran i koji kroz drugi prolaz ne može proći jer se tamo nalazi tunel koji je za njega jednostavno premalen.

