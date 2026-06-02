logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hvarski „Ormuz“: Kamionom blokirao prolaz i izazvao haos u gradu

Hvarski „Ormuz“: Kamionom blokirao prolaz i izazvao haos u gradu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Iz grada Hvara stiže priča za rubriku “vjerovali ili ne”.

Kamionom blokirao prolaz prema moru Izvor: Screenshot/Morski.hr

Tamo je, kako piše portal morski.hr, jedna je osoba svojim kamionom jednostavno zatvorila ulicu Put Podstina u samom gradu Hvaru i izazvala bijes i nevjericu ostalih građana.

Zatvaranje se navodno dogodilo 29. maja u jutarnjim časovima, a nezvanično, razlog je svojevrsni protest jer se u toj ulici gradi hotel.

Čovjek koji je ulicu zatvorio tvrdi da mu je napukao zid kuće, dok drugi građani tvrde da ta kuća o kojoj priča uopšte nije njegova.

Bilo kako bilo, parkiranjem kamiona nasred ulice spriječeno je normalno kretanje drugih građana, što poseban problem predstavlja onim starijim.

"Otvorena nam je ulica s druge strane, ali kako susjed kaže ,,za poć u butigu mi je sad pet minuta vožnje dok je pri bila minut", kaže mještanin Hvara.

Osoba koja stoji iza zatvaranja ulice odlučila se malo i šaliti pa je na kamion stavila natpise koji kažu “nema na more” i “Ormuz”, očito aludirajući na najspominjaniji svjetski moreuz, kojim je, baš kao i ovom ulicom, gotovo nemoguće proći.

Kada su ga ostali građani upitali kada kamion misli pomaknuti on im je navodno odgovorio: “više nikad nećete tu prolaziti autima”. U ulici se izgleda nalazi i još jedan veći kamion koji je takođe blokiran i koji kroz drugi prolaz ne može proći jer se tamo nalazi tunel koji je za njega jednostavno premalen.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hvar Hrvatska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ