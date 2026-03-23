"Ne režite granu na kojoj sjedite": Stotine radnika zeničke Željezare pred zgradom institucija u Sarajevu

Radnici Nove željezare iz Zenice okupili su se u Sarajevu ispred zgrade zajedničkih institucija u kojoj Savjet ministara na današnjoj sjednici treba da se izjasni o prijedlogu odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda.

Nekoliko stotina radnika ispred zgrade zajedničkih institucija čeka odluku o uvođenju privremenih carina od 20 odsto prilikom uvoza čelika i čeličnih proizvoda, o kojoj će se ministri izjasniti u drugom krugu glasanja.

Okupljeni radnici su poručili da se, ukoliko ove mjere danas ne budu usvojene, proizvodnja u Novoj željezari može odvijati samo do isteka zaliha koksa u maju, nakon čega bi proizvodnja bila ugašena.

Radnici nose i transparente na kojima, između ostalog, piše "Izbori su blizu", "Mi vas hranimo", "Za čije interese radite?" i "Ne režite granu na kojoj sjedite".

Savjet ministara nije usvojio prijedlog ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca o uvođenju privremenih zaštitnih mjera za uvoz čelika, te o njemu treba ponovo da se izjasni u drugom krugu na današnjoj sjednici.