Njemačka više nije obećana zemlja? Broj novih doseljenika značajno opao

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Manje ljudi se doselilo u Njemačku 2025. godine u poređenju sa prethodnom godinom, a imigracije i razlika između iseljavanja i dosljavanja su značajno smanjene, saopšteno je iz Saveznog zavoda za statistiku.

Opao broj doseljenika u Njemačku Izvor: EUpravo zato/Jelena Aleksić

U saopštenju se navodi da je prošle godine došlo oko 1,48 miliona ljudi, što je pad od 13 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je broj odlazaka blago opao za dva odsto, na 1,25 miliona.

Razlika između iseljavanja i doseljavanja smanjena je na oko 235.000 — što je pad od 45 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Zvaničnici su rekli da je smanjenje djelimično posljedica manjeg broja dolazaka iz ključnih zemalja azila. Razlika između iseljavanja i dosljavanja iz Sirije smanjena je za 67 odsto, a iz Avganistana za 41 odsto, dok su dolasci iz Ukrajine smanjeni za 21 odsto.

Manje ljudi se doselilo i iz drugih zemalja EU. U isto vrijeme, Nijemci su najčešće emigrirali u Švajcarsku, Austriju i Španiju.

Unutar Njemačke, bilo je oko 996.000 preseljenja između saveznih pokrajina. Berlin je zabilježio najveće neto gubitke, dok je Brandenburg zabilježio najveće dobitke, prenosi Dojče vele. 

(Srna)

