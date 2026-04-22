Značajan rast migracija u Evropi: U EU živi 64 miliona ljudi rođenih van države boravka, Njemačka apsolutni rekorder

Broj ljudi rođenih u inostranstvu koji žive u EU dostigao je rekordnih 64,2 miliona u 2025. godini, navodi se u izvještaju Centra za istraživanje i analizu migracija pri Fondaciji "Rokvol Berlin" (RFBerlin).

U izvještaju se ističe da Njemačka ostaje najveći domaćin imigranata u apsolutnom smislu, ali pojedine manje zemlje imaju mnogo veći procenat stanovnika rođenih u inostranstvu.

Ta brojka se poredi sa 40 miliona u 2010. godini i predstavlja rast od oko 2,1 milion u odnosu na 2024. godinu.

Centar se u svom izjvšetaju oslanja na podatke Evrostata i Agencije UN za izbjeglice.

NJemačka i dalje ima najveću imigrantsku populaciju u EU, sa gotovo 18 miliona ljudi rođenih u inostranstvu koji žive u zemlji, u odnosu na 10 miliona u 2010. godini — što je povećanje za oko 70 odsto.

Oko 21,2 odsto stanovništva NJemačke čine imigranti, od kojih je 72 odsto radno sposobno stanovništvo.

Broj imigranata koji žive u NJemačkoj porastao je za oko 300.000 u 2024. i 2025. godini, što je porast od 1,7 odsto. To je polovina prosjeka EU od 3,4 odsto.

NJemačka je, takođe, domaćin ubjedljivo najvećem broju izbjeglica u apsolutnom smislu, sa 2,7 miliona koji žive u zemlji.

Španija je bila zemlja sa najbržim nedavnim rastom, sa populacijom rođenih u inostranstvu koja je porasla za 700.000 u 2024. godini i dostigla 9,5 miliona. To je povećanje od osam odsto, više nego dvostruko od prosjeka EU.

Iako NJemačka prednjači po apsolutnim brojkama imigracije, nekoliko manjih zemalja ima veću relativnu izloženost.

Luksemburg je na vrhu liste, sa imigrantima koji čine oko 52 odsto stanovništva, što je znatno iznad prosjeka EU od oko 14 odsto. Slijede Malta sa 32 odsto i Kipar sa 28 odsto.

Irska i Austrija, takođe, bilježe relativno visoke udjele, oko 23 odsto.

Litvanija, Mađarska i Rumunija imaju udio ispod 10 odsto, dok Slovačka, Bugarska i Poljska pokazuju najniže nivoe, svaka ispod pet odsto.

Takođe, prošle godine, ukupan broj zahtjeva za azil u EU iznosio je 669.365, što je smanjenje od 26,6 odsto u poređenju sa 2024. godinom.

Španija, Italija, Francuska i NJemačka činile su gotovo tri četvrtine tih zahtjeva.

Iako NJemačka ima ubjedljivo najveću populaciju izbjeglica, Kipar je zemlja sa najvećim udjelom izbjeglica u odnosu na stanovništvo, sa 4,8 odsto, u poređenju sa 3,2 odsto u NJemačkoj i 0,5 odsto u Italiji. Italija je članica EU sa najmanjim relativnim udjelom izbjeglica.