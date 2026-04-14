Zemlja sa najvećim nedostatkom muškaraca na svijetu: Ovdje je "iznajmljivanje muža na sat" jedini spas za dame

Ova zemlja ima najniži odnos muškaraca i žena na svijetu - na svakih 100 žena, oko 20 ne može da nađe momka.

Izvor: Lisa A/Shutterstock

Osim nekoliko izuzetaka, demografski gledano, većina zemalja ima manje-više ravnomjeran odnos muškaraca i žena, negdje oko 50 odsto, uz nekoliko procenata više ili manje na jednu ili drugu stranu. U istočnoj Evropi, udio žena u populaciji je veći, dijelom zbog veće stope smrtnosti kod muškaraca u odraslom dobu. To je trend koji se proteže kroz većinu Evrope.

Letonke brojčano nadmašuju muškarce

Prema nedavnom izvještaju Eurostata, u svim državama Evropske unije ima više žena nego muškaraca (104,4 žene na 100 muškaraca). To važi u cijeloj EU, osim na Malti, u Švedskoj, Luksemburgu i Sloveniji. A postoji i jedna zemlja u kojoj je ovaj odnos još izraženiji. Riječ je o Letoniji, koja ima 15,5 odsto više žena nego muškaraca, što je više od tri puta iznad prosjeka EU.

Na svakih 100 žena, oko 20 ne može da nađe momka. Ako stanete na ulicu u gradu, videćete isključivo lepe, visoke i veoma privlačne žene. U Letoniji žene toliko žele da se udaju, da su spremne znatno da spuste svoje kriterijume. Nije im pretjerano važno da li imate dobar posao ili novac. Mnoge su čak spremne da vam ponude kuću i auto da bi vas pridobile. Ima i tašta koje, samo da bi imale zeta, u dogovor uključuju čak i porodični vinograd.

Letonija takođe ima sve stariju populaciju. Tokom 20 godina, od 1. januara 2004. do 1. januara 2024, EU je zabilježila porast od 2,3 procentna poena u broju stanovnika starijih od 80 godina. U Letoniji, jednoj od zemalja sa najvećim porastom, udio stanovništva starog 80 godina porastao je sa 2,9 na 6,1 odsto.

Nedostatak muškaraca već stvara probleme u Letoniji. Danija, mlada neudata žena iz Rige, objašnjava da je 98 odsto njenih kolega na poslu ženskog pola.

"Čak i zbog dobrog balansa, volelja bih da ima malo više muškaraca za razgovor. Jednostavno je zanimljivije", rekla je.

Osnovan čitav niz kompanija - iznajmljivanje muža na sat

Postoji i mnogo drugih loših strana manjka muškog društva. Mnoge žene nisu zainteresovane za "uradi sam" poslove i smatraju da je dobro imati muškarca u kući za vodoinstalaterske radove, sklapanje namještaja, stolarske poslove, popravku neispravnih instalacija ili električnih uređaja.

Potražnja je tolika, da je osnovan čitav niz kompanija koje pružaju usluge "iznajmljivanja muža". Kompanija Remontdarbi u Rigi omogućava ženama da "unajme muža sa 'zlatnim rukama' na sat". Iskusni majstori dolaze u roku od jednog sata, spremni za bilo koji zadatak, jednostavan ili složen.

A za Letonke koje žele da se skrase, stupe u dugotrajnu vezu i možda zasnuju sopstvenu porodicu, stvari nisu nimalo jednostavne. Danijina drugarica Zane zaključuje: "Zato su sve moje drugarice otišle u inostranstvo i tamo našle momke".

(MONDO)