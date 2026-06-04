Akcija MUP-a ZDK: Zaplijenjeno više od 4,4 kg droge i ručne bombe

U policijskoj akciji na području Zenice i Tešnja zaplijenjeno je više od 4,4 kilograma spida i marihuane, novac i ručne bombe.

Izvor: MUP TK

Više od 4,4 kilograma droge zaplijenjena su na području Zenice i Tešnja, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona.

Pretreseno je više lokacija koje koristi lice M. Č. (46) iz Zenice i tom prilikom je pronađeno 4.425 grama droge, među kojima 2.185 grama marihuane, 2.156 grama spida i određena količina tableta, kao i 2.170 KM, metalna drobilica i drugi predmeti.

Ovo lice je uhapšeno zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Na području Tešnja, u mjestu Medakovo, policija je prilikom pretresa objekata koje koristi P. A. (45) pronašla određenu količinu droge, digitalnu vagu, drobilicu i dvije ručne bombe.

I ovo lice je uhapšeno zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droge i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.