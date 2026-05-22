Akcija "As": Na području Sarajeva uhapšeno pet osoba zbog droge

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhapsili su na području Sarajeva, u okviru akcije "As", pet osoba kod kojih je prilikom pretresa pronađeno i oduzeto više od dva kilograma droge.

Izvor: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Uhapšene su oosbe čiji su inicijali B.H. (24), H.K. (26), H.B.(20), S.S.(37) i D.B. (24), a u pretresu osoba, stanova i vozila pronađeno je oko 1,2 kilograma amfetamina, oko kilogram marihuane, 15 grama kokaina, vage za precizno mjerenje, više telefona, veća količina novca, pištolj, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, saopšteno je iz FUP-a.

Uhapšeni se sumnjiče da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, posjedovanje i omogućavanje uživanja droge i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja.

Protiv njih će Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo biti podnesen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.