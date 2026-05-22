Drama u Srebreniku: Muškarac pao sa tvrđave tokom planinarenja

Muškarac iz Špionice pao je sa Starog Grada Gradina u Srebreniku.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz dežurnog Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o ovome događaju.

"Muška osoba je pala sa tvrđave i transportovana je na ukazivanje ljekarske pomoći. Nemamo za sad drugih informacija", rekli su.

Kako su kazali iz Vatrogasnog doma Srebrenik imali su zaprimljenu prijavu i intervencija je okončana. Istakli su da je riječ o muškarcu koji je planinar, međutim spotaknuo se tokom planinarenja.

Prema nezvaničnim informacijama riječ je o lakšim povredama.